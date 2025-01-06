柯建銘揚言雙罷 國民黨團：號召民眾以罷制罷
民進黨立院總召柯建銘揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團今天正告柯建銘，一旦民進黨要發動仇恨式惡罷，國民黨將會挺身而出，捍衛台灣民主制衡，同時號召全台灣反對惡罷民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。
國民黨團書記長林思銘表示，根據「立法委員互選院長副院長辦法」第8條規定，罷免院長要有全體立委三分之一提議，三分之二同意，柯建銘明知不可為而鬼話連篇，又說發動罷免41席藍委，卻立即遭黨中央打臉全盤否認。
「柯建銘現在如此脫序、離譜的發言及作為到底是演給誰看？青鳥？賴清德總統？還是民進黨立委？」林思銘說，現在院會表決，民進黨團永遠無法到齊，民進黨立委早已兵疲馬困、怨氣沖天。而柯建銘7000字的長文，只有立委吳思瑤、賴惠員、范雲、陳培瑜等少數委員在底下留言打氣。到底是眾叛親離，還是分進合擊，完美切割發揮「黃昏總召」最後殘餘價值，大家各自解讀吧！
林思銘批評，柯建銘身為執政黨團總召，不思朝野溝通協調，只會打架鬧事、霸占主席台、曲解憲法、毀憲亂政，到底老驥伏櫪？還是黔驢技窮？全民自有公斷。國民黨團敬告柯建銘總召，國會殿堂不是你惡搞的鬥牛場，台灣是2300萬人全民的台灣，不只是你民進黨人的台灣，什麼罷免救台灣，根本是罷免亂台灣。國民黨團也不會是軟杮子，國民黨團必有反制作為，「民進黨等著吧！」
國民黨團副書記長林沛祥說，柯建銘是賴清德的「結語花」，當柯建銘在上周六喊出大罷免後，行政院政務委員陳時中在昨天立即跟進大罷免，這代表黨、政、府三方將全面動員大罷免。林沛祥認為，如果這不是高層下令，怎會如此蹊蹺？而一向老謀深算的柯建銘，說了一些連清醒時都不會說的話時，背後必定有很深的政治意義。
國民黨團副書記長羅智強也認為，這絕對不是柯建銘一人想法，而是賴清德、民進黨赤裸裸的想法，於是結合偽公民團體，鋪天蓋地進行任何形式的仇恨式動員。他正告民進黨，不要認為國民黨會放任民主制衡的力量，被民進黨完全踐踏，一旦民進黨要發動仇恨式惡霸，國民黨將會挺身而出，捍衛民主制衡力量，號召全台灣反對惡霸民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。
國民黨立委徐巧芯說，柯建銘的終極目標是拉下韓院長，屆時再發動改選院長，讓自己選上院長圓夢，如果全國人民不想看到柯建銘當立法院長，請站出來反對民進黨無理、無恥的罷免行動。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言