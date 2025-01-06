連日隔空交火 王鴻薇再批林楚茵：預算知識淺薄

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇和民進黨立委林楚茵為軍公教今年加薪3％尚未入帳議題，連日隔空交火。林楚茵今天再批王鴻拿圖表自證國民黨不審預算，王鴻薇反批，民進黨立委對於預算的知識淺薄真的已經令人大開眼界。

王鴻薇表示，昨天她破除林楚茵騙在野黨阻擋軍公教調薪謊言，林楚茵謊稱軍公教加薪1月3日領不到，是因為總預算還沒三讀，但是她拿出從107年開始的資料，根本沒有任何一年軍公教調薪是在1月3日發放，讓這種惡質的造謠灰飛煙滅。

王鴻薇說，沒想到林楚茵知道自己被打臉，今天回應不敢提實施日期，竟然抓著去年總預算案在12月三讀通過，來拗說今年是藍白在拖。林楚茵要這樣秀下限，真的不要怪別人嗆不用功都在看抖音。

王鴻薇提到，去年她也是委員，預算會提前通過是因為總統立委選舉所以提前通過，為了不影響下一任施政才會在12月通過，而且就算有這樣特殊原因，也是拖到1月8日才實施，根本和林楚茵的說法不符，而且過去107至112年，也沒有總預算在12月底前三讀，林已經是第二屆立委，「前面審預算你都在睡覺？還是在看愛奇藝？」

王鴻薇指出，根據主計處說法，只要三讀通過確定實施，就算是2月實施，1月份的錢也會補回給軍公教。例如111年公務人員調薪4％，當年甚至到1月底才完成三讀，調薪到2月18日才實施，但仍然追溯發放。林楚茵不知道是傻還是裝不懂，面對自己的難堪，用更多謊言來回應社會。

王鴻薇說，民進黨立委對於預算的知識淺薄真的已經令人大開眼界，一個不分區立委郭昱晴還說出「歲計賸（ㄊㄥˊ）餘」，一個不分區做了數年立委連資料都看不懂，只看抖音不看預算，真的太不用功了。

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