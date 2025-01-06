再嗆王鴻薇 林楚茵：真愛軍公教 明天就讓總預算三讀

民進黨立委林楚茵近期為軍公教調薪一事與國民黨立委王鴻薇隔空駁火。林楚茵稍早再回擊，王鴻薇自製圖表顯然自打臉，反證明軍公教加薪尚未入帳就是因為藍白卡預算所致，並喊話國民黨立院黨團若真愛軍公教，明天就直接讓總預算逕付二讀完成三讀。

林楚茵指出，軍公教今年加薪3%但尚未入帳，是藍白卡總預算導致，王鴻薇昨在臉書列出圖表，指自2018年開始算起公務員有加薪的年份共4次，前三次總預算三讀通過後，實施日期分別是2月5日、2月18日、1月8日，7年來都沒有在1月3日入帳過，批評林楚茵造謠。

「人稱暴力薇的王鴻薇，只會揍人，看不懂資料不會問政嗎？」林楚茵今再質疑，王鴻薇所貼圖表，證明2024年總預算早在2024年12月完成三讀，軍公教順利加薪 4%，由於2025年總預算尚未三讀，軍公教加薪實施自然也尚未通過，她痛批法院認證的「造謠薇」睜眼說瞎話，被自己製作的資料打臉，國民黨卡總預算、擋軍公教加薪，竟然還不敢承認，真的是「立院薇害」。

林楚茵批評，國民黨講這麼多，是真心挺軍公教加薪，還是只有嘴巴說說？本會期國民黨不審預算，反而不顧立法程序通過一堆爭議法案，明天、7日就有院會，國會多數黨的國民黨出來面對。

她也喊話，身為國民黨團幹部的王鴻薇拿出對軍公教的愛，快點更改議程，直接讓總預算逕付二讀並完成三讀，馬上實現軍公教加薪，否則，王鴻薇不僅是「造謠薇」，更是「背骨薇」。

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