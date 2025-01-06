快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

聽新聞
0:00 / 0:00

再嗆王鴻薇 林楚茵：真愛軍公教 明天就讓總預算三讀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

民進黨立委林楚茵近期為軍公教調薪一事與國民黨立委王鴻薇隔空駁火。林楚茵稍早再回擊，王鴻薇自製圖表顯然自打臉，反證明軍公教加薪尚未入帳就是因為藍白卡預算所致，並喊話國民黨立院黨團若真愛軍公教，明天就直接讓總預算逕付二讀完成三讀。

林楚茵指出，軍公教今年加薪3%但尚未入帳，是藍白卡總預算導致，王鴻薇昨在臉書列出圖表，指自2018年開始算起公務員有加薪的年份共4次，前三次總預算三讀通過後，實施日期分別是2月5日、2月18日、1月8日，7年來都沒有在1月3日入帳過，批評林楚茵造謠。

「人稱暴力薇的王鴻薇，只會揍人，看不懂資料不會問政嗎？」林楚茵今再質疑，王鴻薇所貼圖表，證明2024年總預算早在2024年12月完成三讀，軍公教順利加薪 4%，由於2025年總預算尚未三讀，軍公教加薪實施自然也尚未通過，她痛批法院認證的「造謠薇」睜眼說瞎話，被自己製作的資料打臉，國民黨卡總預算、擋軍公教加薪，竟然還不敢承認，真的是「立院薇害」。

林楚茵批評，國民黨講這麼多，是真心挺軍公教加薪，還是只有嘴巴說說？本會期國民黨不審預算，反而不顧立法程序通過一堆爭議法案，明天、7日就有院會，國會多數黨的國民黨出來面對。

她也喊話，身為國民黨團幹部的王鴻薇拿出對軍公教的愛，快點更改議程，直接讓總預算逕付二讀並完成三讀，馬上實現軍公教加薪，否則，王鴻薇不僅是「造謠薇」，更是「背骨薇」。

國民黨 王鴻薇 軍公教

延伸閱讀

綠委指擋軍公教加薪 藍批覆議案排擠預算審查

黑熊學院被指違法募資 沈伯洋酸藍委為轉移罷免焦點

揭黑熊學院違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

軍公教加薪未入帳…林楚茵稱藍白卡預算 王鴻薇：看抖音看到傻了？

相關新聞

再嗆王鴻薇 林楚茵：真愛軍公教 明天就讓總預算三讀

民進黨立委林楚茵近期為軍公教調薪一事與國民黨立委王鴻薇隔空駁火。林楚茵稍早再回擊，王鴻薇自製圖表顯然自打臉，反證明軍公教...

柯建銘告加重誹謗、與陸串謀 徐巧芯嗆：法院見

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘透過隨扈投資對岸，並稱掌握相關事證，柯建銘今控告徐巧芯等人加重誹謗、與中國大...

柯建銘呼風喚雨不再？ 他嘆最近風向：老柯要翻頁了

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委的「雙罷」，被認為與黨中央不同調。柯...

藍白嗆跟司法「釘孤枝」 綠：藍白政要貪腐多 算帳找錯人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭起訴，民眾黨號召在1月11日司法節當天上街「釘孤枝」遊行，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫聲...

不只老柯變自走砲 藍綠白三黨都有「總召之亂」

民進黨立院黨團總召柯建銘近來脫序發言越來越多，他的諸多主張，連民進黨中央、立院黨團也不敢全部跟進，甚至忙著切割。不過立法院藍綠白三黨，其實都面臨不同層面的「總召之亂」：柯建銘的「不甩黨主席」自走砲是其一，國民黨團總召傅崐萁的對抗風格燒到黨內，也被質疑是「總召成地下黨主席」。民眾黨團總召黃國昌在黨內主戰、主和派中立場鮮明，如今「總召變成黨主席」，又是另一番風貌。而這股橫跨藍綠的的總召之亂，除了黨內因素，顯然有更深層的結構性問題。

連日隔空交火 王鴻薇再批林楚茵：預算知識淺薄

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇和民進黨立委林楚茵為軍公教今年加薪3％尚未入帳議題，連日隔空交火。林楚茵今天再批王鴻拿圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。