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柯建銘告加重誹謗、與陸串謀 徐巧芯嗆：法院見

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘透過隨扈投資對岸，並稱掌握相關事證，柯建銘今控告徐巧芯等人加重誹謗、與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。徐巧芯表示，她所有接洽的對象都是中華民國的國民，沒有涉及任何中國大陸，並回嗆柯說，「儘管去告，他沒去告，我也會去告，到時候法院見」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘透過隨扈投資對岸，並稱掌握相關事證，柯建銘今控告徐巧芯等人加重誹謗、與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。徐巧芯表示，她所有接洽的對象都是中華民國的國民，沒有涉及任何中國大陸，並回嗆柯說，「儘管去告，他沒去告，我也會去告，到時候法院見」。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘透過隨扈投資對岸，並稱掌握相關事證，柯建銘今控告徐巧芯等人加重誹謗、與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。徐巧芯表示，她所有接洽的對象都是中華民國的國民，沒有涉及任何中國大陸，並回嗆柯說「到時候法院見」。

柯建銘發表聲明指出，他已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，「無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明。」

徐巧芯表示，曾得到中國官方稱讚的只有柯建銘，2013年傳聞柯建銘的兩個兒子赴中有很好的職務，賺取很好的收入，以及彭智青身為少年隊小隊長，能拿出這麼多的港幣去投資，還到中國大陸開公司，而現在彭彭智青正是柯的隨扈。

徐巧芯指出，當時邱姓律師提出律師函的時候，被欠款人認為欠款是來自於柯建銘跟彭智青，由兩位共同所欠，這是律師函的內容，不是她個人的解讀，白紙黑字寫得非常清楚，況且那家律師事務所是台灣的律師事務所，並不是中國大陸的，跟大陸一點關係都沒有。

徐巧芯批評，柯建銘、彭智青等人跑到中國大陸想投資借了錢，欠款不還之後，現在被人家討債，柯竟然反過來扣她中共同路人的帽子，「我沒有說你是中共同路人已經是很給你面子」，還好意思轉過頭來說她違反國安法？徐巧芯強調，她所有接洽的對象都是中華民國的國民，沒有涉及任何中國大陸，包含任何有官方色彩的人。

徐巧芯提到，邱姓律師發律師函警告，如果柯建銘跟彭智青不儘快還款的話，就要開記者會公布所有的事情，當時柯建銘否認，可是在8月27日還款協議寫好了，錢也還回去了，她試問哪一個警察少年隊小隊長，能夠20天內拿出2500萬現金，透過支票還款，做不到吧！所以背後的金主到底是誰？這些金流的脈絡又是什麼，難道不該查嗎？她只是看到新聞之後，針對新聞持續追蹤，發現有「貓膩」，這樣子的行為跟中國大陸有什麼關係？請問跟國安法有什麼關聯？

徐巧芯說，柯建銘要告儘管去告，柯沒有去告，她也會去告，到時候法院見，但她也重申要比照民眾黨主席柯文哲的標準，犯罪的人第一要辭官、第二要有高額交保金、第三要戴電子腳鐐、第四在完成前三項之後要羈押禁見，希望檢察官能夠比照辦理。

徐巧芯 柯建銘

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