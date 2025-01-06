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綠營諷黃國昌「賣慘」翻車道歉 黃國昌：摧毀基本良善

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌擔任代理黨主席，沒刮鬍子的樣貌引發討論。本報系資料照
民眾黨立委黃國昌擔任代理黨主席，沒刮鬍子的樣貌引發討論。本報系資料照

民眾黨代理主席黃國昌歷經喪父之痛，社民黨台北市議員苗博雅等人緊急道歉，無法止血仍遭到炎上。黃國昌今天受訪時僅說，對於所謂的綠營側翼，他本人沒有什麼興趣，也沒有回應的必要，「他們不僅在傷害台灣民主，也在摧毀台灣社會最基本的良善。」

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲遭到羈押禁見，民眾黨上周緊急舉行擴大中央委員會，黃國昌滿臉鬍渣的形象，一度成為媒體關注焦點，包括苗博雅、律師林智群等人批評「賣慘」，事後得知其歷經喪父之痛，紛紛在臉書發文緊急道歉。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，自己在臉書的發文，主要是表達對父親的追念，還有身為人子的心情，所謂的綠營側翼，一點關係都沒有，他沒有什麼興趣，也不認為有必要回應，這些人不僅在傷害台灣民主，同時也在摧毀台灣社會最基本的良善。

黃國昌上周在臉書發文指出，「老爸是我心中永遠的英雄」，身為人子只有滿滿的感恩與愧疚，而也只有在此時此刻，才能真正理解子欲養而親不待的椎心之痛，從父親身上繼承最豐厚的遺產，就是堅毅不屈的DNA，更是勤勉不懈的身教，「謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄。」

側翼 民眾黨 黃國昌

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