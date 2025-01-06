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柯建銘呼風喚雨不再？ 他嘆最近風向：老柯要翻頁了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委的「雙罷」，被認為與黨中央不同調。柯4日臉書發長文只有數位綠委留言，前立委陳學聖今天在臉書說，「老柯要翻頁了！」

陳學聖今天在臉書說，認識柯建銘是在第四屆立委同事時，這麼多年過去，對老柯的印象就是菸不離手，話說不清楚，但腦袋是一等一的清醒，是決戰千里的型。不論國民黨執政，民進黨執政，他永遠是立院第一把手，永遠是協商常勝軍。

陳說，特別是在2016到2024年民進黨全面執政期間，雖然他不是立院正副院長，但大家都知道他是真正的龍頭。至於為何不能成為真正的正副院長，應該是江湖走久了，難免「關係複雜」，有人不喜歡吧！

陳提到，到了這屆立院，以老柯的輩份，自然仍穩坐民進黨總召的高位，只是從最近的風向，覺得老柯大勢已去，不再是過去呼風喚雨的老柯。不僅老柯貼文黨內呼應零落，有人形容已來到「老柯垃圾時間」，或他反常，最近怎麼了？「特別是常深夜發長文，彷若自言自語，還和後生晚輩對槓，法院提告...。」

陳學聖說，這都不是以前運籌帷幄、謀定而動的老柯！也許，翻頁的時間已悄悄到來，只是老柯自己不知，但最後總會來敲門。到時，老柯會是怎樣的決定，就看他的智慧了！

柯建銘 民進黨 陳學聖

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