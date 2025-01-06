民進黨酸藍白上街「挺貪腐」 黃國昌反嗆賴清德挺吳乃仁

民進黨今天上午召開記者會，列舉民眾黨前主席柯文哲等多名白、藍政治人物身陷「貪汙罪」官司，酸民眾黨發起、國民黨參與的抗議司法集會是藍白聯手上街「挺貪腐」。民眾黨代理主席黃國昌今天說，力挺判刑確定的貪瀆犯，那個人叫做賴清德總統，民進黨新系大老吳乃仁積欠1億多元，請問到底什麼時候才要還錢。

民眾黨即將在1月11日舉辦「111，錠孤枝」集結活動，號召公民向賴政府抗議司法不公、檢察官淪為執政黨鷹犬，民進黨中央黨部今天上午舉行記者會，批評藍白聯手上街力挺貪腐，民眾黨淪為破壞司法正義的元兇。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，民眾黨要上街找回司法正義，竟然被說成藍白聯手挺貪腐，民進黨可能要回顧一下，過去在台灣歷史上面，真正力挺判刑確定的貪瀆犯，那個人的名字就叫做賴清德，「他不是要幫吳乃仁的清白背書、有罪確定就要退出政壇嗎？吳乃仁早就有罪確定，甚至已經服刑出來，賴清德沒有退出政壇？」

黃國昌指出，吳乃仁積欠國家1億多元，到底什麼時候要還錢，民進黨政府根本沒有認真追討，只是不斷放水縱容，過去在修正財政收支劃分法，自家新潮流立委不在場、跑去找吳乃仁聚會，「這種可恥的行為，民進黨到目前為止，沒有給全體國人一個交代。」

黃國昌建議，民進黨要指控在野黨力挺貪腐，可能要先回頭看看自家黨主席，「到目前為止，真正力挺三審判刑定讞的人，那個人叫做賴清德。」

黃國昌表示，民眾黨務的事情，未來會按部就班，除了在立法院履行作為在野黨的職責，最重要的事情就是找回司法正義的活動，賴總統嫡系立委林俊憲聲稱只會有毛毛雨，民眾黨將會啟動全國總動員，號召所有黨員跟支持者站出來，「給民進黨看看這個毛毛雨有多大。」

黃國昌強調，民眾黨現在的路線非常清楚，就是延續柯文哲標舉的價值跟原則，繼續扮演好在野黨的角色，絕對不讓民進黨繼續違法亂權、搞爛台灣社會，「我們每天工作的目的，就是要讓台灣下一代有更好的未來。」

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