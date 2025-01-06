影／父喪未刮鬍遭酸 黃國昌：摧毀人性最基本的良善

民眾黨代理黨主席黃國昌日前未刮鬍的形象，遭台北市議員苗博雅與醫師林智群批是在賣慘與服喪，隨後在黃國昌個人臉書透露父親過世的消息，苗博雅與林智群才道歉。

黃國昌上午在立法院回應媒體提問時表示，自己沒興趣也沒必要回應綠營側翼，但這些人在摧毀的是台灣社會最基本良善。 對於未刮鬍形象挨酸，民眾黨代理主席黃國昌上午回應媒體表示，自己沒興趣也沒必要回應綠營側翼，但這些人在摧毀的是台灣社會最基本良善。記者陳正興／攝影

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