影／質疑黑熊學院涉違法募資 藍委指排擠公益募款
立委王鴻薇、林沛祥、羅智強上午在立法院舉行「揭黑熊學院違法募資 排擠公益勸募做政治活動」記者會，質疑黑熊學院利用「衛福部公益勸募平台」進行募款，排擠弱勢團體的募款。
王鴻薇表示黑熊學院在「公益勸募平台」的「113年台灣民防教育推廣計畫」所募得的金額超過1500萬，募款成效超過102%，但質疑其募款行為涉嫌違反「公益勸募條例」第3條從事政治活動之團體或個人不得募款之規定，黑熊學院的活動中充滿了政治性活動。
王鴻薇指「公益勸募平台」中有真的是社會公益性的募款，而黑熊學院強大的募款能力，排擠了真正社會公益性的募款。要求主管機關衛福部要徹查。
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