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藍白嗆跟司法「釘孤枝」 綠：藍白政要貪腐多 算帳找錯人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢（右）、卓冠廷（左）召開「破壞司法正義元兇，藍白聯手上街挺貪腐」記者會。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢（右）、卓冠廷（左）召開「破壞司法正義元兇，藍白聯手上街挺貪腐」記者會。圖／民進黨提供

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭起訴，民眾黨號召在1月11日司法節當天上街「釘孤枝」遊行，抗議司法不公，國民黨主席朱立倫聲援響應。民進黨今羅列藍白涉貪政要，譴責藍白是破壞司法元凶，卻要聯手上街抗議力挺貪腐，令人不恥，呼籲兩黨莫再用政治力干預司法、破壞司法獨立運作。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷召開「破壞司法正義元兇，藍白聯手上街挺貪腐」記者會。會中列舉藍白涉貪政要，包括台北市前市長柯文哲、新竹市前市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、國民黨前中常委沈慶京，以及台北市議員應曉薇、陳重文。

吳崢指出，國民黨、民眾黨從政要角、核心黨員涉貪，絕大多數經法院判刑認證，藍白上街遊行，是向全國民眾表達，司法辦藍白就等著被攻擊，合理化貪腐的行徑，令人遺憾且荒謬。

針對國民黨質疑民進黨展開在野黨領袖及縣市首長清算鬥爭與政治追殺。卓冠廷舉例指出，柯文哲京華城案是由國民黨議員游淑慧主導議會調查委員會，也遭國民黨台北市前市長郝龍斌公開直指容獎840%是史上最高，政治獻金案更是由國民黨議員鍾小平告發。

卓冠廷續指，高虹安的詐領助理費案更是由同屆競選新竹市長的國民黨候選人林耕仁舉發；近期涉貪被判刑的林姿妙，在競選連任宜蘭縣長期間也是被民眾黨候選人陳琬惠各種指控包庇、圖利，還反遭林姿妙提告。

「白藍有利益糾紛時就互控，轉身就像轉世，手牽手上街頭怪民進黨，連算帳對象都找錯人。」卓冠廷批評，白藍上街抗議民進黨不稀奇，但高舉司法正義大旗令人不敢置信，他們追求的司法正義，就是要為所欲為，開心的時候司法就活了，不開心的時候司法就死了。

司法 國民黨 藍白

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