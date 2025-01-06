黑熊學院被指違法募資 沈伯洋酸藍委為轉移罷免焦點
國民黨立委王鴻薇、羅智強、林沛祥等人指黑熊學院涉嫌違法勸募，是吃人血饅頭幫綠營宣傳，喊話主管機關衛福部徹辦。民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋直呼「烏龍爆料」，強調黑熊勸募一向合法合規，反批王鴻薇等人是為了轉移罷免、毀憲亂政焦點，呼籲國人別隨造謠起舞。
王鴻薇上午偕同羅智強、林沛祥舉行記者會，揭黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」的「113年台灣民防教育推廣計畫」，涉嫌違反「公益勸募條例」第3條，從事政治活動之團體或個人不得募款的規定，部分活動照片中，甚至出現「信賴之友會」、「民進黨黨旗」。
王鴻薇說，黑熊學院該募資計畫超過1500萬，募款成效超過102％，平台上許多弱勢團體募款進度都是0％或不到1％，黑熊學院除了涉及違規募款，還產生排擠募資效果，根本是吃人血饅頭幫綠營行政治宣傳，要求主管機關立刻檢視並徹查辦。
對此，沈伯洋直呼這是烏龍爆料，強調黑熊學院一直以來都依照合法的勸募字號進行相關規劃，募得款項也完全公開在這個勸募平台，王鴻薇、羅智強此舉，明顯是想轉移近期罷免潮及國民黨團在國會違憲亂政、提出禍國殃民法案的注意力。
沈伯洋酸說，看來國民黨非常懼怕黑熊學院在民間告訴國人應該如何對中國有好的認識以及抵抗意志，更怕他們在世界各國告訴相關智庫或媒體，台灣目前的準備狀況為何，所以只好抹黑，甚至連續抹黑黑熊一個禮拜。
沈伯洋認為，羅智強、王鴻薇爆料成功率非常低，羅先前造謠數發部濫編清潔費，王則是指控原民導演劇本抄襲，都沒有道歉，顯然兩人想藉此轉移罷免、毀憲亂政的焦點，移轉大家的注意力，他呼籲國人必須專注在羅、王作惡的事情上面，而非隨著造謠起舞。
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