陳佩琪臉書發文與陳智菡語氣相似？ 綠議員分析：挾夫人以鬥壁如

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押，目前由立委黃國昌擔任代理黨主席，不過近日陳智菡與蔡壁如也多次隔空對罵，柯文哲夫人陳佩琪先前也在臉書發文。議員簡舒培質疑，貼文論調語氣都與陳智菡高度相似，直言此舉為陳智菡「挾夫人以鬥壁如」，直言民眾黨內鬥已檯面化。

簡舒培指出，柯文哲被羈押後，民眾黨的惡鬥似乎也隨之檯面化，起訴書上有寫到名字的人都跟阿北一樣不甘寂寞，一下是陳智菡夫婦跟蔡壁如隔空互嗆，一下是陳佩琪發了幾篇毫無邏輯的文，還意外被學生踢爆，原來柯文哲早在2014年就有將政治獻金帶回家的前科，讓柯文哲金流爭議再添一樁。

簡舒培說，北院裁定柯文哲羈押理由中，除李文宗與許芷瑜都根據柯指示處理財務外，檢方在庭審中提到，柯與陳智菡LINE對話紀錄「指示」大家用共識決解釋京華城案，還安排黃珊珊聯絡彭振聲，認定柯有滅串證可能，「身為高知識分子陳佩琪是不懂還是刻意去脈絡化？還是某人擔心成柯被羈押理由，想藉陳發聲，防止被小草出征？」

簡舒培表示，去年8月政治獻金案爆發後，就可發現陳佩琪高度依賴陳智菡的線索，被媒體包圍時會打給陳求救，還一起喝咖啡拍網美照；接受特定媒體專訪柯家金流，玻璃倒影捕捉到陳比OK打暗號身影等，連臉書發文，論調也跟陳智菡的語氣有高度相似。

簡舒培說，柯文哲雖已辭去黨主席，把民眾黨交給黃國昌，但黃只是代理主席，接下來中央委員、黨主席選舉結果，才能決定掌握黨機器關鍵，柯的羈押與辭職，讓民眾黨惡鬥已完全檯面化，在蔡壁如一句「羈押的處份書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證！」陳夫婦跟蔡幾度隔空嗆聲，現又藉陳佩琪撇清自己與柯文哲被羈押關聯。

簡舒培說，從被柯延攬進市府開始陳智菡憑藉「投其所好」一步一步往上爬，不僅薪水三級跳，還把自己的先生帶進民眾黨，更逐步排除其他幕僚，鞏固自己核心地位，更不能讓與她長期不合的蔡壁如掌握權力，因此「挾夫人以鬥壁如」保住自己位置，「畢竟讓蔡壁如徹底無緣黨主席之位，應該也是對未來的黨主席投其所好吧？」至於對柯爭取清白到底有沒有用，恐怕已不是那麼重要了。

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