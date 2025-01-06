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影／除民政局小物外 林昱珉服役前赴超商買「這三樣」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。記者李成蔭／攝影
中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。記者李成蔭／攝影

中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，新北民政局於日前就先寄出公用電話卡及盥洗包等貼心小物，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。

新北民政局今早辦理補充兵入伍作業，並於新北市民廣場前集合，表定9時上車出發，林昱珉不到8時早早就到場，期間一舉一動也引發關注。有粉絲也是早早守候，利用空檔要簽名。

外界也關心服役前的相關準備措施。新北民政局表示，都有為役男準備公用電話卡及盥洗用具，讓役男入伍服役也能打電話與家人聯絡，並方便每日盥洗，而這些都已經在幾天前就先寄給役男。

入伍遊覽車共三台也一早就在市民廣場旁停等，上車出發前開放洗手間時間，林昱珉也利用時間在市府超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖，並入坐第一輛遊覽車前往宜蘭服兵役，外界推測就是前往宜蘭金六結營區。

中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。記者李成蔭／攝影
中華隊王牌投手林昱珉今一早赴新北市民廣場報到準備服兵役，而他在上車前也利用洗手間時間赴超商買了麵包、運動飲料及薄荷糖。記者李成蔭／攝影
現場三輛遊覽車，林昱珉坐上第一車，車前並標註新北市政府（補充兵-宜蘭），推測如外界所說前往金六結服兵役。記者李成蔭／攝影
現場三輛遊覽車，林昱珉坐上第一車，車前並標註新北市政府（補充兵-宜蘭），推測如外界所說前往金六結服兵役。記者李成蔭／攝影
新北民政局今早辦理補充兵入伍作業，並於新北市民廣場前集合，表定9時上車出發，林昱珉不到8時早早就到場。有粉絲也是早早守候，利用空檔要簽名。記者李成蔭／攝影
新北民政局今早辦理補充兵入伍作業，並於新北市民廣場前集合，表定9時上車出發，林昱珉不到8時早早就到場。有粉絲也是早早守候，利用空檔要簽名。記者李成蔭／攝影

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