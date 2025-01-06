【重磅快評】「雙罷」蓋通匪 柯建銘的紅綠面具穿幫了

民進黨立院黨團總召柯建銘，連日賣力作妖，繼去年底在大法官人事審查祭黨紀，造賴清德的反，新年接喊「雙罷」立院院長及41名藍委。老柯興風作浪，有人認為他志在「總召保衛戰」。不過，比起失去總召大位，老柯更怕的應是被指控透過人頭投資大陸一案。若此案屬實，老柯當年便是明著反服貿，暗地賺紅錢的叛徒，可謂晚節不保。

根據爆料，去年4月起香港新源公司委託台灣律師，對老柯發出催債函。藍委徐巧芯稱，這筆債起自2013年老柯透過隨扈彭智青，與新源以合組公司方式取得融資，投資南京數家新創公司。欠款台幣4700萬不還被追債。

新源去年八月第三度透過媒體爆料，老柯急忙否認認識新源，強調從未借錢投資中國。然而，徐巧芯去年底接到檢舉，彭智青八月簽本票先還2500萬，尚欠兩千多萬就沒下聞。她隨即向警政署調用彭員資料查證。耐人尋味的是，老柯竟主動揭發此事，聲稱徐巧芯調查他的隨扈會影響人身安全。並指控爆料新源案的人、媒體與台方律師事務所都是中共協力者。

如果彭智青2013年赴港成立投資公司、借款投資中國，乃至簽本票還債，都與柯建銘無關；他何必擔心立委及媒體調查此事「涉及本人人身安全」？

2013年的老柯很忙，不只有新源指控的借款投資大陸，並在年底華山會議提出凍結台獨黨綱。六月，他還和王金平主導朝野協商，兩岸服貿協議必須逐條審查通過，不得包裹表決。九月和老王因官司關說，掀起馬王政爭。

一路走來，可看出老柯「商人無祖國」，他總有多手籌碼，交互運籌。一面投資中國，一面掐著服貿協議。反服貿，卻又喊凍結台獨黨綱。另外藉著馬王政爭，拉緊與王金平結盟，提升在立院影響力。以致他在喊出「凍結台獨黨綱」爭議主張後，還能在兩個多月後的太陽花學運，搖身成為反服貿先鋒，蹭著王金平一同收割學運紅利。

柯建銘從政一直是西進與台獨「雙軌派」。1995年「江八點」歡迎台灣各黨派代表訪陸，一個月後他就和無黨籍立委林正杰組團搶頭香，拉著海空運業者赴北京，要和大陸當局溝通有關亞太轉運中心、台港澳航權的通航細節。返台後質詢主張，兩岸應簽訂「和平停戰協議」，並進行裁軍，設立自由經濟區，降低兩岸緊張。

老柯對兩岸交流熱情並未因九六台海危機稍減。1996年他連任後，接受大陸有關人士委託，邀請鄧小平之女鄧榕與前人大委員長葉劍英之子葉選平，率大陸奧運金牌得主組團來台。相比之下，馬英九邀馬龍訪台還不算是「賣台」之先，柯建銘上世紀早已投身統戰大業。

從西進急先鋒到搧動青鳥衝立院，柯建銘近一年來忽然天天喊「亡國在即」，是否與投資中國有關，得由他自證清白。然而，老柯這種「靠台獨選舉，去祖國賺錢」的雙掛模式，鄭運鵬早就演示過，賴清德難容他執黨鞭，也不意外。

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