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【重磅快評】「雙罷」蓋通匪 柯建銘的紅綠面具穿幫了

聯合報／ 主筆室
國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，柯稱將委任律師向北檢遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人誹謗。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，柯稱將委任律師向北檢遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人誹謗。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘，連日賣力作妖，繼去年底在大法官人事審查祭黨紀，造賴清德的反，新年接喊「雙罷」立院院長及41名藍委。老柯興風作浪，有人認為他志在「總召保衛戰」。不過，比起失去總召大位，老柯更怕的應是被指控透過人頭投資大陸一案。若此案屬實，老柯當年便是明著反服貿，暗地賺紅錢的叛徒，可謂晚節不保。

根據爆料，去年4月起香港新源公司委託台灣律師，對老柯發出催債函。藍委徐巧芯稱，這筆債起自2013年老柯透過隨扈彭智青，與新源以合組公司方式取得融資，投資南京數家新創公司。欠款台幣4700萬不還被追債。

新源去年八月第三度透過媒體爆料，老柯急忙否認認識新源，強調從未借錢投資中國。然而，徐巧芯去年底接到檢舉，彭智青八月簽本票先還2500萬，尚欠兩千多萬就沒下聞。她隨即向警政署調用彭員資料查證。耐人尋味的是，老柯竟主動揭發此事，聲稱徐巧芯調查他的隨扈會影響人身安全。並指控爆料新源案的人、媒體與台方律師事務所都是中共協力者。

如果彭智青2013年赴港成立投資公司、借款投資中國，乃至簽本票還債，都與柯建銘無關；他何必擔心立委及媒體調查此事「涉及本人人身安全」？

2013年的老柯很忙，不只有新源指控的借款投資大陸，並在年底華山會議提出凍結台獨黨綱。六月，他還和王金平主導朝野協商，兩岸服貿協議必須逐條審查通過，不得包裹表決。九月和老王因官司關說，掀起馬王政爭。

一路走來，可看出老柯「商人無祖國」，他總有多手籌碼，交互運籌。一面投資中國，一面掐著服貿協議。反服貿，卻又喊凍結台獨黨綱。另外藉著馬王政爭，拉緊與王金平結盟，提升在立院影響力。以致他在喊出「凍結台獨黨綱」爭議主張後，還能在兩個多月後的太陽花學運，搖身成為反服貿先鋒，蹭著王金平一同收割學運紅利。

柯建銘從政一直是西進與台獨「雙軌派」。1995年「江八點」歡迎台灣各黨派代表訪陸，一個月後他就和無黨籍立委林正杰組團搶頭香，拉著海空運業者赴北京，要和大陸當局溝通有關亞太轉運中心、台港澳航權的通航細節。返台後質詢主張，兩岸應簽訂「和平停戰協議」，並進行裁軍，設立自由經濟區，降低兩岸緊張。

老柯對兩岸交流熱情並未因九六台海危機稍減。1996年他連任後，接受大陸有關人士委託，邀請鄧小平之女鄧榕與前人大委員長葉劍英之子葉選平，率大陸奧運金牌得主組團來台。相比之下，馬英九邀馬龍訪台還不算是「賣台」之先，柯建銘上世紀早已投身統戰大業。

從西進急先鋒到搧動青鳥衝立院，柯建銘近一年來忽然天天喊「亡國在即」，是否與投資中國有關，得由他自證清白。然而，老柯這種「靠台獨選舉，去祖國賺錢」的雙掛模式，鄭運鵬早就演示過，賴清德難容他執黨鞭，也不意外。

台獨 服貿 柯建銘

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