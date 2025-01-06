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揭黑熊學院違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委羅智強、林沛祥今天上午舉行「揭黑熊學院違法募資！排擠公益勸募做政治活動！」記者會。記者王千豪／攝影
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委羅智強、林沛祥今天上午舉行「揭黑熊學院違法募資！排擠公益勸募做政治活動！」記者會。記者王千豪／攝影

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天偕同立委羅智強、林沛祥舉行記者會，揭露黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」勸募涉嫌違反「公益勸募條例」，從事政治活動之團體或個人不得募款之規定，且還產生排擠募資效果，根本是吃人血饅頭幫綠營政治宣傳，要求主管機關立刻檢視並徹查辦。

王鴻薇表示，公益勸募平台的意義，就是為了有效管理勸募行為，妥善運用社會資源，以促進社會公益，尤其是給許多弱勢團體一個平台可以募款，很多本身就有募款能力，還來這個平台就是在浪費社會資源，事實上黑熊學院在自己私設的募款網站上，在113年就不乏就有募款成功的案例，「台灣主站派 接力護台灣 南北接力健走活動」一天就募款380萬，黑熊學院根本不該上架公益勸募平台，排擠孤苦獨居老人、罕見疾病病友、身障及許多兒福團體的資源。

王鴻薇說，黑熊學院於公益勸募平台的「113年台灣民防教育推廣計畫」募資超過1500萬，募款成效超過102％，平台上許多弱勢團體募款進度都是0％或不到1％，黑熊學院除了涉及違規募款，還產生排擠募資效果，根本是吃人血饅頭幫綠營行政治宣傳，要求主管機關立刻檢視並徹查辦。

林沛祥說，事實上根據公開資料來看，黑熊學院的「113年台灣民防教育推廣計畫」包含了幾乎黑熊學院自己一整年各項計劃，光是媒體宣傳經費就編列150萬，尤其其中一項「民防主題健走活動」就編列了300萬。這疑似就是黑熊學院今年唯一的一場健走活動「台灣主站派 接力護台灣 南北接力健走活動」，但是該活動照片充斥民進黨黨旗，甚至還看到行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧陪走，這不是政治活動什麼是政治活動？

羅智強指出，內政部明年度編列「全社會防衛韌性訓練工作」計畫預算4.1億元中，有一筆900萬元預算用來辦「民防親子園遊會」，然而該項目全台幾乎只有黑熊學院在辦，沒想到這個勸募計畫內容，就有200萬的「兒童民防教育園遊會」不就是被爆出用中國製大疆空拍機辦的活動嗎？黑熊學院有這樣募款能力，政府還需要這樣補助他們嗎？

公益 募款 黑熊

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