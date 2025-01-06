遭指投資對岸 柯建銘今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證，柯回嗆以不實訊息抹黑必定提告。柯建銘6日發布聲明，稱今日將委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人刑事加重誹謗。

此外，他也將向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。

柯建銘指出，他已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，「無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明。」

去年曾有媒體報導柯建銘透過隨扈彭智青赴陸投資失利，遭債主追到台灣催討，柯則否認。徐巧芯4日稱自己掌握彭智青投資中資證據，更揭露欠債一事曝光後，隨扈去年8月悄悄還款2500萬，斥柯「中共同路人」。

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