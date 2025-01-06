快訊

英國鐵路200周年！延伸到全世界的現代化之路

遭指投資對岸…柯建銘一早發聲明 今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

高雄驚見雙屍命案！男女雙手被捆綁陳屍轎車 車中留有紙條

遭指投資對岸 柯建銘今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰，但民進黨中央強調，並未針對罷免進行具體討論。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰，但民進黨中央強調，並未針對罷免進行具體討論。本報資料照片

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證，柯回嗆以不實訊息抹黑必定提告。柯建銘6日發布聲明，稱今日將委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人刑事加重誹謗。

此外，他也將向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人與中國大陸串謀，涉犯國安相關法律。

柯建銘指出，他已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，「無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明。」

去年曾有媒體報導柯建銘透過隨扈彭智青赴陸投資失利，遭債主追到台灣催討，柯則否認。徐巧芯4日稱自己掌握彭智青投資中資證據，更揭露欠債一事曝光後，隨扈去年8月悄悄還款2500萬，斥柯「中共同路人」。

徐巧芯 柯建銘 隨扈

延伸閱讀

柯建銘雙罷黨切割 游淑慧酸：要不要自己罷免柯建銘止血

「大罷免」柯建銘與民進黨不同調？王鴻薇：兩手策略

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

揭柯建銘藉隨扈投資大陸 徐巧芯：中共同路人在民進黨

相關新聞

遭指投資對岸 柯建銘今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證，柯回嗆以不實訊息抹黑必定提告。柯建銘6日...

財劃法修正後…綠奪話語權 武鬥轉文攻

財劃法修正後，中央須釋出三七五三億元給地方，行政院各部會輪番「哭窮」，綠營地方首長也排排站質疑修法擴大城鄉差距，藍營則舉...

新聞眼／地方財源水漲船高 綠反攻有顧忌

財政收支劃分法時隔廿五年修正，堪稱重大立法工程，然而，執政黨滿口自由民主，卻不願接受立院決議，反而從上而下帶頭恫嚇人民，...

【專家之眼】加開院會，立即再修財劃法

《財政收支劃分法》修正案於上月20日三讀通過。由於行政院信誓旦旦表示將循憲政機制提出救濟，在野黨主控的立法院，遂採取「時...

失聯移工近9萬瀕失控 政策停在30年前...兩法令是關鍵

自疫情開始，我國失聯移工人數瀕臨失控，截至去年10月底已逾8.9萬人。聯合報去年底曾報導失聯移工遣返大塞車、專勤隊人力失衡等亂象，起因來自疫情前後政策反覆，造成政策失靈、惡性循環。內政部移民署一份報告檢視失聯移工合法化的可能性，也提出相對需修改的法令，但關鍵仍在勞動部能否通盤了解國內產業需求，才能邁開下一步。

警消年改延期引不滿 藍：明可三讀

立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，經朝野協商後，延至明天闖關，引發部分退休警消不滿。國民黨立院黨團書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。