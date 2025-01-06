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警消年改延期引不滿 藍：明可三讀

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷／台北報導
立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，經朝野協商後，延至明天闖關。圖／聯合報系資料照片
立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，經朝野協商後，延至明天闖關。圖／聯合報系資料照片

立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，經朝野協商後，延至明天闖關，引發部分退休警消不滿。國民黨立院黨團書記長林思銘緩頰，大家盡了最大努力和民眾黨立院黨團溝通，好不容易才取得共識，明天可望順利通過；民進黨團幹事長吳思瑤則呼籲，別讓年改再走回頭路。

國民黨立委上會期提出多版本的警察人員人事條例修正草案，警察服務年資滿十五年者，替代率為百分之四十五，其後每增加一年，替代率增給百分之二，最高採計四十年，並以百分之九十為上限；部分版本上限為百分之九十五。

警察人員人事條例修正草案排入本次院會討論事項，上周五處理時，民進黨團打算冗長發言，知情人士說登記人數「滿滿一張紙」，當天經朝野協商後，決議今天由立法院長韓國瑜再召集協商，且朝野已有默契讓議事順利進行，明天上午料將順利三讀。

據了解，國民黨團為確保警察人員人事條例修正草案能順利過關，花費不少時間和民眾黨團溝通，過程中有藍營立委建議藍白各自表態，但考量到萬一民眾黨團反對，先前的努力可能功虧一簣，認為不宜貿然行動；近日兩黨團形成共識。

吳思瑤批評，此項修法將造成世代對立，儘管所得替代率只是微調，但仍會造成退撫基金提早用罄。

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