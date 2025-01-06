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諷黃國昌「賣慘」 苗博雅挨轟道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷，黃公開宣布父喪消息，苗也立即致歉。（本報資料照片）
民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷，黃公開宣布父喪消息，苗也立即致歉。（本報資料照片）

社民黨北市議員苗博雅在政論節目嘲諷民眾黨立委黃國昌近日鬍子未刮是「賣慘」；得知黃國昌父喪消息後，苗發文致歉，表示發言會更謹慎。不過，網友並未埋單，留言灌爆苗博雅臉書。國民黨立委徐巧芯批評苗博雅，說得好像黃父若未離世，嘲諷黃國昌外貌就很合理一樣，真是「謹慎不比爛」。

徐巧芯指出，二○一四年前總統馬英九母喪時，前立委陳歐珀去鬧場，當時的民進黨還知要譴責、停權；十年後的今天，那些取笑、嘲諷黃國昌儀表及神情的政治人物與無良名嘴，卻無人問責。苗博雅雖道歉，但持續聲稱是側翼帶風向，說得好像若黃父未離世，嘲弄他人外表就很合理一樣。

國民黨立委羅智強也批，即便事前不知黃國昌父親過世，拿別人形容憔悴作文章的態度也是很不厚道；苗博雅的道歉更讓人覺得傲慢刻薄，要道歉就好好誠懇道歉，苗博雅還要加個帽子「言者無心，聽者有意」，再勉為其難道個歉？真是「非常苗博雅」。

徐巧芯 羅智強 苗博雅 陳歐珀 馬英九 黃國昌

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