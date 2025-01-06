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新聞眼／地方財源水漲船高 綠反攻有顧忌

聯合報／ 本報記者王千豪黃婉婷
立法院會12月20日處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正案，朝野立委爆發衝突。圖／聯合報系資料照片
立法院會12月20日處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正案，朝野立委爆發衝突。圖／聯合報系資料照片

財政收支劃分法時隔廿五年修正，堪稱重大立法工程，然而，執政黨滿口自由民主，卻不願接受立院決議，反而從上而下帶頭恫嚇人民，企圖創造一場政治風暴，在野陣營只能被迫接招。

去年底立院完成財劃法修法後，行政院發言人李慧芝先是語帶曖昧地說，今年度總預算案可能會重編，各部會也非常有默契地配合「哭窮」，指總預算至少要刪除百分之廿八左右才能勉強打平收支，然後再逐項列出受到影響的社會福利、建設計畫。

但在立委追問下，財政部、主計總處都說今年度總預算沒有要重編，執政黨的恫嚇言論，似乎只是「唯恐天下不亂」？更甚者，高雄市民進黨立委看到可能競選高雄市長的國民黨立委柯志恩，猶如沙魚聞到血腥味般，恨不得上前緊咬、撕碎，指責柯志恩為什麼沒有捍衛高雄權益，卻避談財劃法修正後，高雄一年可以增加二四五億元。

儘管民進黨打出財劃新法「重北輕南」獲中南部立委響應，但北部立委論述卻難對齊。民進黨人士觀察，南部綠營立委能談城鄉差距，北部綠營立委眼看資源變多就難響應此論述，出現綠營一方面質疑不該以人口為分配標準，卻又以人數為判準認為誰該拿最多的窘境，只能轉而攻擊修法「程序不正義、有未竟之處」。

對綠營而言，地方財源水漲船高，仍優於修法之前，若欲強攻修法不當，仍有顧忌；藍白推動修法，民眾有感，後續僅須防綠營出奇招。但不論朝野如何過招，中央地方攜手健全財政制度及合理分配才是全民之福。

修法 柯志恩 民進黨 財劃法 財政收支劃分法

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