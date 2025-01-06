財劃法修正後…綠奪話語權 武鬥轉文攻

財劃法修正後，中央須釋出三七五三億元給地方，行政院各部會輪番「哭窮」，綠營地方首長也排排站質疑修法擴大城鄉差距，藍營則舉行記者會反擊，宣傳戰成為修法後新戰場，國民黨立院黨團書記長林思銘建議黨中央下鄉宣講以反制「大罷免潮」。

財劃法修正影響行政院預算編列，民進黨在立法院「武鬥」失效後，近期展開「文攻」宣傳戰。行政院大動作找財主單位強調新法窒礙難行，各部會接力盤點受影響預算，並質疑事權未隨錢權移轉，且地方也不見得會延續中央既有福利。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等綠營首長接力開砲，質疑財劃法修正擴大南北差距；民進黨立院黨團質疑藍營修法是為了選舉綁樁，為一黨之私「惡修」財劃法，尤其是國民黨團行文要求立法院長韓國瑜暫緩將三讀的財劃法送到行政院，穩固此一論述。

民進黨人士指出，此波論述已獲不少支持者注意到修法影響，下個關鍵論述點將落在行政院提出覆議、主計總處盤點好各部會預算刪減幅度時，屆時串連起修法有無正當性的討論，「執政黨不能只有挨打的分兒」。

不過，國民黨為捍衛修法成果，由黨中央及立院黨團接連舉行記者會、製作宣傳圖卡，駁斥民進黨政府的說法，並強調相關社福政策不受影響。一名藍營立委更喊話藍營縣市首長應積極快速擘畫施政藍圖，告訴民眾新增財源的具體用途，例如幼兒補貼、社會福利、還債、具體建設，不僅可強化財劃法修法的正當性，也可破除民進黨政府一天到晚的恫嚇，還能削弱罷免的號召力。

國會改革法案去年三讀修正後，被民進黨指稱是「擴權法案」，當時國民黨在全台舉辦上百場說明會。林思銘認為這次黨中央也可成立宣講團，結合執政縣市首長、地方黨部到各鄉鎮市宣傳，或擬訂教材透過地方幹部、小組長宣講，將正確資訊傳達出去，反制民進黨的大罷免潮。

針對民進黨團質疑立法院長韓國瑜至今未將三讀修正的選罷法與財劃法送出是「毀憲亂政」，藍營人士表示，憲法訴訟法、財劃法及選罷法連署加嚴等修法三讀後，內部評估若一口氣將三法送出，民進黨政府可能立即公布財劃法、選罷法，再由行政院針對憲法訴訟法提出覆議，讓憲法法庭依舊法將財劃法、選罷法暫時處分，為避免修法成果功虧一簣，才由兩召委行文給韓國瑜暫緩咨請總統公布，立法院秘書處也說有前例可循，絕非毀憲亂政。

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