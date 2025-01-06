聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法修正後…綠奪話語權 武鬥轉文攻

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪／台北報導

財劃法修正後，中央須釋出三七五三億元給地方，行政院各部會輪番「哭窮」，綠營地方首長也排排站質疑修法擴大城鄉差距，藍營則舉行記者會反擊，宣傳戰成為修法後新戰場，國民黨立院黨團書記長林思銘建議黨中央下鄉宣講以反制「大罷免潮」。

財劃法修正影響行政院預算編列，民進黨在立法院「武鬥」失效後，近期展開「文攻」宣傳戰。行政院大動作找財主單位強調新法窒礙難行，各部會接力盤點受影響預算，並質疑事權未隨錢權移轉，且地方也不見得會延續中央既有福利。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等綠營首長接力開砲，質疑財劃法修正擴大南北差距；民進黨立院黨團質疑藍營修法是為了選舉綁樁，為一黨之私「惡修」財劃法，尤其是國民黨團行文要求立法院長韓國瑜暫緩將三讀的財劃法送到行政院，穩固此一論述。

民進黨人士指出，此波論述已獲不少支持者注意到修法影響，下個關鍵論述點將落在行政院提出覆議、主計總處盤點好各部會預算刪減幅度時，屆時串連起修法有無正當性的討論，「執政黨不能只有挨打的分兒」。

不過，國民黨為捍衛修法成果，由黨中央及立院黨團接連舉行記者會、製作宣傳圖卡，駁斥民進黨政府的說法，並強調相關社福政策不受影響。一名藍營立委更喊話藍營縣市首長應積極快速擘畫施政藍圖，告訴民眾新增財源的具體用途，例如幼兒補貼、社會福利、還債、具體建設，不僅可強化財劃法修法的正當性，也可破除民進黨政府一天到晚的恫嚇，還能削弱罷免的號召力。

國會改革法案去年三讀修正後，被民進黨指稱是「擴權法案」，當時國民黨在全台舉辦上百場說明會。林思銘認為這次黨中央也可成立宣講團，結合執政縣市首長、地方黨部到各鄉鎮市宣傳，或擬訂教材透過地方幹部、小組長宣講，將正確資訊傳達出去，反制民進黨的大罷免潮。

針對民進黨團質疑立法院長韓國瑜至今未將三讀修正的選罷法與財劃法送出是「毀憲亂政」，藍營人士表示，憲法訴訟法、財劃法及選罷法連署加嚴等修法三讀後，內部評估若一口氣將三法送出，民進黨政府可能立即公布財劃法、選罷法，再由行政院針對憲法訴訟法提出覆議，讓憲法法庭依舊法將財劃法、選罷法暫時處分，為避免修法成果功虧一簣，才由兩召委行文給韓國瑜暫緩咨請總統公布，立法院秘書處也說有前例可循，絕非毀憲亂政。

修法 國會改革法案 憲法法庭 憲法訴訟法 林思銘 民進黨 財劃法 選罷法 韓國瑜 黃偉哲

延伸閱讀

綠營猛攻財劃法搶錢 藍委盼黨中央下鄉宣講反制

民眾黨團支持65歲免繳健保費 黃國昌嗆林靜儀恐嚇人民

65歲以上長者免健保費惹議 國民黨團暫緩將提再協商

65歲排富免健保費急煞車 國民黨喊再協商確定暫緩推動

相關新聞

財劃法修正後…綠奪話語權 武鬥轉文攻

財劃法修正後，中央須釋出三七五三億元給地方，行政院各部會輪番「哭窮」，綠營地方首長也排排站質疑修法擴大城鄉差距，藍營則舉...

新聞眼／地方財源水漲船高 綠反攻有顧忌

財政收支劃分法時隔廿五年修正，堪稱重大立法工程，然而，執政黨滿口自由民主，卻不願接受立院決議，反而從上而下帶頭恫嚇人民，...

警消年改延期引不滿 藍：明可三讀

立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，經朝野協商後，延至明天闖關，引發部分退休警消不滿。國民黨立院黨團書...

諷黃國昌「賣慘」 苗博雅挨轟道歉

社民黨北市議員苗博雅在政論節目嘲諷民眾黨立委黃國昌近日鬍子未刮是「賣慘」；得知黃國昌父喪消息後，苗發文致歉，表示發言會更...

軍公教加薪未入帳…林楚茵稱藍白卡預算 王鴻薇：看抖音看到傻了？

軍公教今年加薪3％尚未入帳，民進黨立委林楚茵指控是藍白卡總預算導致。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天反擊，指近年4次...

藍出招先送憲訴法能否封死綠釋憲路？關鍵點在農曆年前

藍白在立法院聯手三讀修正「選舉罷免法」、「財政收支劃分法」及「憲法訴訟法」，朝野進入延長賽，綠營再祭覆議、釋憲，並大打宣傳戰，藍營則出招先送憲訴法三讀條文，擱置另外兩法，目的是暫停憲法法庭運作，堵住執政黨釋憲之路。雙方究竟誰勝誰負，農曆年前有望見分曉？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。