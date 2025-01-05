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軍公教加薪未入帳…林楚茵稱藍白卡預算 王鴻薇：看抖音看到傻了？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
軍公教今年加薪3％尚未入帳，民進黨立委林楚茵指控是藍白卡總預算導致。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天反擊，指近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為多年資深立委，不會不知道，難道是看抖音看到傻了？圖／聯合報系資料照片
軍公教今年加薪3％尚未入帳，民進黨立委林楚茵指控是藍白卡總預算導致。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天反擊，指近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為多年資深立委，不會不知道，難道是看抖音看到傻了？圖／聯合報系資料照片

軍公教今年加薪3％尚未入帳，民進黨立委林楚茵指控是藍白卡總預算導致。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天反擊，指近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為多年資深立委，不會不知道，難道是看抖音看到傻了？

王鴻薇表示，今年軍公教加薪3％是立法院在野全力支持的政策，沒想到林楚茵竟然以1月3日入帳沒調整，來造謠攻擊與預算三讀有關，簡直是荒謬至極，以林楚茵的年資，這樣的說法與發言，不是笨就是壞，不要整天看抖音，搞到自己連預算都忘記流程。

王鴻薇指出，林楚茵這種低劣的謊言，其實很簡單就能破解，只要翻開中央政府總預算三讀日期及公務人員加薪的實施日期，就清清楚楚，2018年開始算起公務員有加薪的年份共4次，分別是2018年3％、2022年4％、2024年4％以及今年的3％，前三次總預算三讀通過後，實施日期分別是2月5日、2月18日、1月8日，7年來都沒有在1月3日入帳過。

王鴻薇說，按照林楚茵的說法，過去民進黨執政8年怎麼都沒在1月3日實施過，還是要告訴大家，過去民進黨多數都不審預算愧對軍公教嗎？相信只要領過加薪的公務員都看得懂，林楚茵難道是看抖音看到傻了？

王鴻薇批評，林楚茵當然不是傻子，身為多年資深立委，當然不會不知道這種常識，其的目的很簡單，就是為了自身的政治利益，用謊言建立的政治語言，要激起軍公教毫無意義的社會對立，把軍公教族群當作棋子來讓國家內耗，「林楚茵的所作所為就是純粹的惡意」。

林楚茵 王鴻薇 軍公教

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