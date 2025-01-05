外交人事異動！田中光出任荷蘭代表 陳明祺接任政次

行政院核定最新外交人事異動，政務次長田中光將任荷蘭代表，並由國防院前執行長陳明祺接任外交部政次。

陳明祺為美國耶魯大學博士，曾任國安會諮委、陸委會副主委、國防安全研究院執行長，現為清華大學社會學研究所副教授，研究專長包含中國大陸研究。

涉外官員表示，陳明祺熟稔國際戰略與中國政治、經濟與社會發展脈絡，也具備豐富國安、兩岸與國防體系經驗；外交部長林佳龍上任後，聘陳明祺為外交部諮詢委員，如今委任陳出任政次，在當前地緣政治格局劇烈變動及經濟安全愈發重要的時刻，盼借重陳明祺歷練貢獻外交事務。

前一位駐荷蘭代表陳欣新去年9月返台接任禮賓處長，荷蘭代表懸缺迄今。

根據外交部網站介紹，田中光為資深職業外交官，1981年起加入外交部，曾派駐美國、非洲和加拿大等地，在接任外交部次長之前，他曾任駐印度代表和吐瓦魯大使等。

涉外官員表示，荷蘭不僅是首個對聯合國大會第2758號決議表態的歐洲國家，台荷在半導體領域也長期緊密合作；林佳龍重視產業供應鏈韌性與經濟安全議題，盼田中光赴任後進一步深化台荷關係。

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