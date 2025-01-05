快訊

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

方便又能延長有效期限 一雙尼龍褲襪就可讓洋蔥保存長達8個月

「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。圖／聯合報資料照
行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。圖／聯合報資料照

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。新北市教育局長張明文說，仍靜待中央經費到位，並先將通路準備好。教育局補充，四大超商家樂福、全聯及美聯社等通路系統，最快4月可以上線，執行仍待中央經費補助。

雙北日前曾赴院會爭取續辦「班班喝鮮乳」，並提出都會區兌換券、偏鄉專案運送，雙北也與四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路洽談合作。張明文說，目前正在處理通路問題，比如學生數位證連接通路系統等，未來可領鮮奶每周1次或2次，端看中央經費。

教育局補充，四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路系統，最快4月可以上線，但經費仍待中央補助。

王姓家長說，政策立意良善，但作為家長實在困擾，一來學校無法督促孩子都有喝完，二來也不放心鮮乳離開冷藏後再讓孩子喝；另一位家長也說，孩子選擇豆乳，去年底一次來44瓶「真的喝不完」，乾脆送食物銀行給有需要的人，不反對未來續辦，只求別再一次全送來。

議員林秉宥認為，若依照新版財劃法執行，中央恐怕沒有經費能夠支應「班班喝鮮乳」，甚至連補助營養午餐可能也有困難。

家樂福 教育局 超商

延伸閱讀

新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

雙語教育一環 新北國小英語歌競賽隊伍數創新高

新北永和國中與新和國小聯演 適性發展分享絲竹

永和國中、新和國小國樂發表會 教育局長：音樂是孩子最好陪伴

相關新聞

柯文哲律師團下周律見研議抗告

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案二度遭羈押，由於今天是周日，台北看守所並未開放律見，而柯遭裁定禁見也無法會客，僅能...

「大罷免」綠營不同調 李彥秀：賴清德進退維谷的困境

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，但民進黨中央稱...

黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」 苗博雅致歉：發言會更謹慎

民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷。未料，...

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。柯建銘嗆周一一定提告。徐巧...

棄保潛逃入罪化 藍批政院怠惰

立法院司法及法制委員會周一審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案為二〇一七年司改會是會議列為修法重點，但行政院版草案...

「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。新北市教育局長張明文說，仍靜待中央經費到位，並先將通路準備好。教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。