「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費
行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策喊卡，雙北皆喊要續辦。新北市教育局長張明文說，仍靜待中央經費到位，並先將通路準備好。教育局補充，四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路系統，最快4月可以上線，執行仍待中央經費補助。
雙北日前曾赴院會爭取續辦「班班喝鮮乳」，並提出都會區兌換券、偏鄉專案運送，雙北也與四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路洽談合作。張明文說，目前正在處理通路問題，比如學生數位證連接通路系統等，未來可領鮮奶每周1次或2次，端看中央經費。
教育局補充，四大超商、家樂福、全聯及美聯社等通路系統，最快4月可以上線，但經費仍待中央補助。
王姓家長說，政策立意良善，但作為家長實在困擾，一來學校無法督促孩子都有喝完，二來也不放心鮮乳離開冷藏後再讓孩子喝；另一位家長也說，孩子選擇豆乳，去年底一次來44瓶「真的喝不完」，乾脆送食物銀行給有需要的人，不反對未來續辦，只求別再一次全送來。
議員林秉宥認為，若依照新版財劃法執行，中央恐怕沒有經費能夠支應「班班喝鮮乳」，甚至連補助營養午餐可能也有困難。
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