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柯建銘雙罷黨切割 游淑慧酸：要不要自己罷免柯建銘止血

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨提罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣，包括國民黨41席區域立委的「雙罷」概念，但與黨中央不同調，引發諸多揣測。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘昨提罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣，包括國民黨41席區域立委的「雙罷」概念，但與黨中央不同調，引發諸多揣測。本報資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘昨提罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣，包括國民黨41席區域立委的「雙罷」概念，但與黨中央不同調，引發諸多揣測。國民黨議員游淑慧今在臉書酸「民進黨要不要自己罷免柯建銘止血？比較容易、沒有門檻、不需等待、即刻實現。」

柯建銘昨天大動作開記者會提出雙罷，不過民進黨中央以罷免為各地公民自發，並沒具體討論回應。藍營解讀，柯建銘要讓外界看到「誰才是民進黨立院的老大」，不過也有人認為，這是綠營兩手策略；也有綠營憂心，總統賴清德才說要邀韓國瑜喝咖啡，柯建銘卻要罷韓，不可罷免戰火一旦點燃，綠營恐也難倖免。

議員游淑慧今也在臉書貼文酸「民進黨要不要自己罷免柯建銘止血？比較容易、沒有門檻、不需等待、即刻實現。」

另外，國民黨立委徐巧芯昨指控柯建銘透過前隨扈投資中國大陸，並指她掌握有相關證據；柯建銘則表示周一，一定對徐巧芯提告。游淑慧今天也三問柯建銘。第一，他的隨扈彭智青先生在2013年，有沒有借錢投資中國大陸？第二，柯建銘與其隨扈借錢投資中國大陸，有沒有關係？第三，2013年柯建銘總召為什麼要突然提出凍結民進黨的台獨黨綱，這三件事情，柯建銘應該先說明一下，有沒有關聯？

游淑慧強調，她認為不管如何，凍結民進黨的台獨黨綱、與到大陸投資通商，都是福國利民的事，該檢討的是「今天的柯建銘與今天的民進黨」，而不是當年的柯建銘與當年柯建銘的主張。游認為，柯建銘總召不要氣噗噗說要告媒體、告徐巧芯，這件事被揭露本身也不是一個不好的事情。

柯建銘 民進黨 罷免

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