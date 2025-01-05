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柯文哲律師團下周律見研議抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城及政治獻金等案遭二度羈押禁見，律師將在下周前往北所律見，研議是否抗告。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城及政治獻金等案遭二度羈押禁見，律師將在下周前往北所律見，研議是否抗告。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案二度遭羈押，由於今天是周日，台北看守所並未開放律見，而柯遭裁定禁見也無法會客，僅能由如妻子陳佩琪等配偶、直系血親、三親等旁系血親及二親等姻親，親自到北所經由接見寄物窗寄送菜餚、物品或書籍給柯。

根據北所公布的菜單，柯文哲今天早餐為地瓜粥、豆棗；午餐吃黑胡椒豬肉、糖醋貢丸、三絲羹湯；晚餐多了一菜，共有什錦燒雞、蔥燒培根、時令蔬菜和玉米濃湯。

至於2天前柯文哲委任律師陸正義前往北所律見時，面對媒體追問是否提出抗告？陸正義僅微微點頭，未明確表示意見便快步離去。據了解，律師團正利用周休二日加緊研議，下周上班日後將前往北所律見，與柯文哲討論是否提出抗告。

目前看守所外未見小草聚集或有聲援動作。

律師 柯文哲 豬肉

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