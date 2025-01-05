解職5無法放棄陸籍里長　內政部否認是政治清算

內政部日前查核發現國內5名里長具中華人民共和國國籍，已去函地方公所按照國籍法規定辦理，遭在野批評搞政治清算。內政部表示，國籍法明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料，此舉為依法行政，無關清算鬥爭、兩國論。

內政部說明，兩岸互不隸屬為兩岸現況和既存事實，中國大陸人民與中華民國國民明顯有別。依憲法第3條規定，具有中華民國國籍者為中華民國國民。89年「國籍法」修法已將定義國籍之用詞由「中國人」修正為「中華民國國民」，「入出國及移民法」第3條第1款也規定，中華民國國民是指具有中華民國國籍的居住臺灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民。

內政部強調，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，過去認為中國大陸人民已具有等同我國國民、公民的解釋，自即日起停止適用或不再援用。

內政部強調，基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，為避免國人兼具外國國籍者，擔任民選公職人員的情事發生，過去已二度函請各級民意機關及縣（市）政府就職前提醒當選者；民選公職人員凡具有中華民國國籍以外的國籍，均應放棄，而行政機關依法行政立場，絕對堅守不會變更。

內政部進一步說明，大陸地區人民經依臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定，註銷大陸戶口登記，而取得台灣人民身分後，渠等身分既已轉換為中華民國國民，其擔任公職即應遵守國籍法相關規定，於任職、當選後依法辦理放棄中華民國以外之國籍，對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。

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