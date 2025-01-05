「大罷免」綠營不同調 李彥秀：賴清德進退維谷的困境
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，但民進黨中央稱未針對罷免具體討論。國民黨立委李彥秀今天表示，與其說民進黨玩兩手策略，不如說是賴清德總統面臨進退維谷的困境。
李彥秀表示，柯建銘是民進黨的「三朝元老」，從前總統馬英九、蔡英文到賴清德，做了16年民進黨立院黨團總召；從「大法官人事同意權」到倡議「雙罷」，柯建銘不僅要讓外界看到「誰才是民進黨立法院的老大」，更是向賴清德宣示「黨團自主的主權」，即使過去8年完全執政，蔡英文也相當尊重黨團的意見。
李彥秀認為，柯建銘的發難，與其說是立法院與黨中央的「兩手策略」，不如說是賴清德面臨「進退維谷」的困境，缺乏整體執政的大戰略，邊談邊打、立場反覆，不僅徹底激怒在野黨，黨內同志也不知道「為誰而戰，為何而戰」，上任短短7個多月，民意支持度也始終未見提升，黨內不同力量也蠢蠢欲動。
李彥秀指出，柯建銘昨天的「雙罷說」，讓罷免團體炸鍋，也對後續的罷免活動投下了「深水炸彈」。深綠獨派當然開心「民進黨終於動了起來」，但民進黨的公開介入，打開了潘朵拉的盒子，讓號稱公民行動背後的政治力量攤在陽光之下。
李彥秀說，明眼人都看得出來，所謂罷免團體，不但活動力驚人，常設連署站點，攻擊抹黑圖卡更是源源不絕，背後的資源以及中央廚房早就下去了，柯建銘不僅揭開了罷免背後不能說的秘密，更讓中間選民看清背後的政治目的。
李彥秀強調，面對民進黨覆議、釋憲、公投、罷免的各種法律與政治手段，國民黨當然都會有沙盤推演。同時，她也喊話民進黨，「更大的民主」是尊重民主程序，而不是進行民粹仇恨動員，讓台灣陷入綠色威權的恐懼之中。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言