奪財劃法話語權 綠營武鬥轉文攻 模糊修法正當性

國民黨立法院黨團主導三讀修正通過財劃法，中央須額外釋出3753億元，府院研擬救濟同時也大打文宣戰，不僅各部會盤點受影響預算，黨更安排南部綠營首長排排站，嗆分配不公，模糊藍營修法正當性，高雄藍營市長熱門人選柯志恩更成綠營圍剿標的，提前讓2026地方選舉飄出煙硝味。

財劃法修正草案直接影響行政院預算編列職權，立法院會處理時，民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱、沈伯洋等人一度鼓勵當時在立院外集結的「青鳥」攻進立法院內，但近期改變策略，開始「文攻」宣傳戰。

此前朝野對財劃法的攻防中，行政院雖有不提版本的硬傷，卻也挾執政優勢，偕財主官員親上火線說明影響，各部會如經濟部、農業部、衛福部、內政部都接力訴諸缺錢將中斷既有補貼、政策，尤其錢權下放後，地方也不見得會延續既有福利，成新一波文宣戰論述。

綠營首長如高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米等民進黨執政縣市首長排排站，質疑財劃法擴大城鄉、南北差距，民進黨立院黨團更是言明藍是為選舉綁樁，藉此強調修法有失公允，反批藍為一黨之私惡修財劃法，尤其是國民黨團行文要求立法院長韓國瑜暫緩將已三讀的財劃法送到行政院，更加穩固此一論述。

地方人士表示，高雄新車站廣場成圓天棚啟用那天，藍綠立委都有受邀，柯志恩又成為民進黨立委追打財劃法的對象，尤其南部有許多跨年度、跨區域的計畫，都能成為民進黨政府論述的標的，柯志恩承受修法後座力，也讓2026選戰提前飄出煙硝味。

民進黨人士指出，儘管財劃法攸關中央財源分配，民眾卻無感，因此論述必須直接、簡單，軸線為行政院等各部會先行盤點受影響預算，中央黨部、黨團再接續論述，最直接的是中央補助沒了，也會讓原先分配的平衡被破壞，此波論述後已有不少支持者注意到修法影響。

另名黨內人士認為，即使國會表決輸了，但論述必須要贏，下個關鍵論述點，將落在行政院提出覆議、主計總處盤點好各部會預算刪減幅度那時，畢竟要文攻也要有子彈，再串連起修法有無正當性，議題切入點要准才有機會，否則執政黨只有挨打的份。

除了強化國民黨為一黨之私修財劃法論述，另一個打擊目標則是身兼國民黨智庫執行長的國民黨立委柯志恩。柯志恩是藍營參選2026年高雄市長熱門人選，面對南二都預算增幅最少，自然成為圍剿標的。有志問鼎高雄市長的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺都數度槓上柯志恩，就連黃捷也參一咖，提前讓2026地方選舉飄出煙硝味。

商品推薦