綠營猛攻財劃法搶錢 藍委盼黨中央下鄉宣講反制

立法院會去年底三讀通過修正財政收支劃分法，行政院各部會輪番哭窮，藍營則立即舉行記者會駁斥，宣傳戰儼然成為修法後的新戰場。國民黨立院團書記長林思銘今天建議黨中央下鄉宣講，向大眾傳達正確資訊，並以此反制大罷免潮。

財劃法修正後，行政院各部會、民進黨籍縣市首長、立委等輪番上陣，指財劃法搶錢影響中央施政，既有的許多社會福利政策可能因此受影響。為捍衛修法成果，國民黨團、黨中央也不甘示弱，立即舉行記者會、製作宣傳圖卡等，駁斥民進黨政府說法，強調相關社福政策不受影響。

國會改革法案去年三讀修正通過後被民進黨指稱是擴權法案，當時國民黨全台舉辦上百場說明會，傳播國會改革的必要性及正確資訊。林思銘表示，黨中央這次也可以成立宣講團，結合執政縣市首長、地方黨部，到各鄉鎮市進行宣傳，或擬訂相關教材，透過地方幹部、小組長宣講，將正確資訊傳達出去，也可以反制民進黨的大罷免潮。

不具名藍委更喊話藍營縣市首長，財劃法修法後，地方政府應該要更積極且快速地擘畫施政藍圖，並告訴民眾說，新增財源的具體用途，例如幼兒補貼、社會福利、還債、具體建設等，不僅可以強化財劃法修法的正當性，也可以破除民進黨政府一天到晚的恫嚇，還能削弱罷免的號召力。

另外，對於民進黨團不滿立法院長韓國瑜至今未將選罷法與財劃法送出，是毀憲亂政，宣傳力道因此增加不少，甚至還因此衍生到批評韓國瑜不適任，揚言要改選立法院正、副院長、發動對41席區域藍委的全台大罷免行動。藍營人士表示，憲法訴訟法、財劃法及選罷法連署加嚴等修法三讀通過修正後，內部評估若一口氣將三法送出，民進黨政府可能立即公布財劃法、選罷法，行政院針對憲法訴訟法提出覆議，如此一來，憲法法庭就可以利用這段時間依舊法將財劃法、選罷法暫時處分，為避免修法成果功虧一簣，才由兩召委行文給韓院長暫緩咨請總統公布，立法院秘書處也說有前例可循，絕非毀憲亂政的舉動。

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