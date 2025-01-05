國海院新任院長布達典禮使用錯誤國旗 海委會：感謝指正
海洋委員會1月2日舉行國家海洋研究院新任院長陳璋玲布達暨宣誓典禮，事後有網友發現海委會主委管碧玲與陳璋玲合照時，背後國旗光芒歪斜，是錯誤版本，直呼「怎麼又是錯誤的國旗？請管一管吧」。海委會說，典禮所用的國旗圖案未經詳細審核，海委會感謝民眾的指正。
臉書粉絲專頁「誰比朕更有力」發文表示，海洋委員會1月2日下午在禮堂舉行「國家海洋研究院新任院長陳璋玲就職布達典禮」，由海委會主委管碧玲將印信交給國家海洋研究院新任院長陳璋玲完成布達，「以利院務之推動，並期帶領海洋研究穩健前行。」
「誰比朕更有力」指出，正確版本國旗的12道白色光芒有對準上下左右四方，但管碧玲與陳璋玲合照後方的國旗光芒卻呈現歪斜，顯然不是正式正確版本的中華民國國旗，「怎麼又是錯誤的國旗？清德宗，請管一管吧！管主委，請管一管吧！」貼文並標註賴清德總統、海洋委員會及管碧玲。
海洋委員會對此表示，今年1月2日辦理國家海洋研究院新任院長布達暨宣誓典禮，典禮所用的國旗圖案未經詳細審核，海委會感謝民眾的指正，對於未能及時發現缺失深表歉意，對此已進行內部檢討並採取措施改正，確保爾後不再出現類似問題。
據了解，海委會在1月3日發布的「海洋委員會國家海洋研究院新任院長陳璋玲就職 期許帶領海洋研究穩健前行」新聞稿，本來是使用這張國旗格式錯誤的照片，目前這張照片已被撤下，新聞稿官網連結已經無法看到。
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