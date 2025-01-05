快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

聽新聞
0:00 / 0:00

「大罷免」柯建銘與民進黨不同調？王鴻薇：兩手策略

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今表示，這是綠營的兩手策略。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今表示，這是綠營的兩手策略。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，若罷免不成功，民進黨主席賴清德可以切割不用負責，所以這是綠營的兩手策略。

王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，一些罷免團體也試圖跟柯建銘切割，但從罷免基隆市長謝國樑開始，民進黨假裝用民間團體當作發動對象，如果不成功的話，賴清德可以切割，不用因此下台負責，所以這不過是民進黨的兩手策略而已。

王鴻薇指出，民進黨早在去年上半年，就已開始在籌備大罷免潮，罷免謝國樑只是一個試金石，接下來很多青鳥團體已成立各區域委員的罷免團體，柯建銘不過是講了一個真心話和大白話。

面對民進黨來勢洶洶，王鴻薇直言，「我們一定會正面迎戰、直球對決，絕不會退縮」。她說，據了解，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象，鄭重警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，他們絕對會硬起來。

王鴻薇認為，民進黨不會對41個區域藍委全部發動罷免，而是採取線狀或塊狀式的罷免，目前在雙北、台中已經出現聯合罷免行動，包括中央廚房製作文宣、 志工互相留用等，國民黨絕對不會掉以輕心。

民進黨 王鴻薇 罷免

延伸閱讀

柯建銘遭爆「投資大陸」她揭2013曾提凍結台獨「投名狀？」

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

徐巧芯揭藉隨扈投資大陸 柯建銘6日提告：勢必一罪一罰

揭得標廠商涉綁標抄襲遭駁 王鴻薇：請原民台公開回應

相關新聞

黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」 苗博雅致歉：發言會更謹慎

民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷。未料，...

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。柯建銘嗆周一一定提告。徐巧...

棄保潛逃入罪化 藍批政院怠惰

立法院司法及法制委員會周一審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案為二〇一七年司改會是會議列為修法重點，但行政院版草案...

奪財劃法話語權 綠營武鬥轉文攻 模糊修法正當性

國民黨立法院黨團主導三讀修正通過財劃法，中央須額外釋出3753億元，府院研擬救濟同時也大打文宣戰，不僅各部會盤點受影響預...

綠營猛攻財劃法搶錢 藍委盼黨中央下鄉宣講反制

立法院會去年底三讀通過修正財政收支劃分法，行政院各部會輪番哭窮，藍營則立即舉行記者會駁斥，宣傳戰儼然成為修法後的新戰場。...

後柯時代／民眾黨掀政治遺產爭奪戰 鋼鐵小草憤怒焦慮

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院，交保金7千萬元，創下政治人物交保金新高。不過，隨著民眾黨立院黨團總召黃國昌被推舉為代理黨主席，柯文哲隔日又遭裁定羈押禁見。民眾黨深陷柯文哲風暴，卻未見黨內團結，反而是自己人嚴重互撕，讓鋼鐵小草們更加焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。