黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」 苗博雅致歉：發言會更謹慎

民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷。未料，黃昨在臉書宣布父喪消息，苗得知後也在昨晚發文向黃道歉，並表示幾個月前才經歷外婆往生，感同身受，並表示發言會更謹慎。

苗博雅表示，周四在政論節目因不知黃老先生仙逝，純就公領域事件評論黃國昌，對黃私領域的事件一無所悉，在4日得知消息後，造成無法預知的紛擾，確有不妥，他也向黃、社會大眾致歉，並強調評論時政有許多方式，未來發言會更謹慎。

苗博雅說，話沒講好有錯就認，社會對她的評論都接受，政治理念可以不同，人性關懷不分黨派，新政治要言行一致，不要跟其他人比爛，但有些匿名側翼網軍刻意錯置時序，讓人誤以為她明知黃國昌父親仙逝還嘲弄黃，導致一部分媒體錯誤報導，要請大家幫忙澄清誤會，不要讓假資訊變成滋長更多仇恨溫床。

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