快訊

小寒報到！ 命理師：「7生肖」冷出好運 越冷運勢越旺

成績通膨／學生無法容忍沒拿到A+ 台大師嘆調分數很痛苦

出國玩手機裝eSIM好用嗎、超商可買到嗎？優缺點、使用心得報你知

外交部新人事 田中光駐荷蘭代表、陳明祺接政次

中央社／ 台北5日電

外交部高層人事異動，行政院長卓榮泰已核定，由外交部政次田中光出任駐荷蘭代表，前國防院執行長陳明祺則將接任外交部政次。

前駐荷蘭代表陳欣新於去年9月返台接任外交部禮賓處長，駐荷蘭代表一職已懸缺近4個月，涉外官員表示，將由外交部政務次長田中光出任，行政院長卓榮泰已核定人令。

涉外官員說，近期台荷友好互動頻繁，田中光擔任駐荷蘭代表凸顯外交部長林佳龍對於歐盟國家合作的重視，且台荷在半導體領域長期緊密合作，林佳龍上任後重視產業供應鍊韌性與經濟安全議題，盼田中光赴任後進一步深化台荷關係。

田中光為資深職業外交官，70年起在外交部服務，曾派駐美國、賴比瑞亞、東加、斐濟、加拿大，曾任駐澳洲布里斯本辦事處處長和駐吐瓦魯國特命全權大使，109年回部擔任次長前，曾任駐印度代表處代表。

田中光的實務經歷深厚，113年8月率團出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖峰會期間，中國欲施壓移除會議公報中台灣參與地位文字，田中光與太平洋友邦及理念相近國家合作，守住台灣在PIF的參與地位及權益，期間也跟美國等理念相近國家代表團進行10餘場雙邊會談。

將接任外交部政次的陳明祺擁有美國耶魯大學社會學博士學位，曾任國安會諮委、陸委會副主委以及國防院執行長等職，熟悉國際戰略與中國事務，也具備豐富國安、兩岸、國防體系經驗。

涉外官員指出，因應近年地緣政治格局快速變動、美中科技貿易對抗加劇，台灣與理念相近盟友間對於國際戰略交流及因應經濟安全議題益發關鍵，陳明祺具備的政務經驗與智庫外交經歷恰能派上用場。

國防院 外交部 荷蘭

延伸閱讀

南投鳥嘴潭人工湖竣工 回饋金成草屯鎮長補選話題

立院未送選罷法、財劃法 卓榮泰歡迎「從此不送出」

鳥嘴潭人工湖供應25萬公噸用水 南投自來水普及卻倒數第二

鳥嘴潭人工湖解決彰化民生用水 王惠美還要求工業供水

相關新聞

黃國昌父喪未剃鬍鬚遭諷「賣慘」 苗博雅致歉：發言會更謹慎

民眾黨代表主席、立委黃國昌近日臉色憔悴、未刮鬍子，遭網友攻擊「賣慘」救黨，社民黨議員苗博雅日前更在評論節目上嘲諷。未料，...

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。柯建銘嗆周一一定提告。徐巧...

棄保潛逃入罪化 藍批政院怠惰

立法院司法及法制委員會周一審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案為二〇一七年司改會是會議列為修法重點，但行政院版草案...

柯建銘遭爆「投資大陸」她揭2013曾提凍結台獨「投名狀？」

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言大罷免藍委，立委徐巧芯臉書揭露柯透過自己隨扈投資中國大陸，轟才是真正中共同路人。國民黨議員游...

鍾東錦執政苗栗2年氣勢旺 「土資場爭議」會成連任變數？

苗栗縣長鍾東錦2022年以無黨籍身分勝選，不僅收編在地派系，原本苗栗劉派、黃派兩大派系大老共推的代表、獲國民黨提名也不敵他的聲勢，掌理縣政後更因掌握資源、與過去反對他的人化敵為友，加上幾次危機處理決策明快，如今在地聲勢旺盛，許多政壇人士形容反對力量甚至激不起浪花，但近來此起彼落民間土資場、公家農業資源處理場等抗爭事件，鍾風光就職2周年，仍隱藏潛在挑戰政績與連任之路。

任內5颱風登陸破鄭明典紀錄 首任氣象署長程家平1月16日退休

中央氣象署2023年9月15日改置為中央氣象署，並由程家平擔任首任氣象署署長，而程家平將於今年1月16日屆齡退休，1月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。