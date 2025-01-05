任內5颱風登陸破鄭明典紀錄 首任氣象署長程家平1月16日退休

中央氣象署2023年9月15日改置為中央氣象署，並由程家平擔任首任氣象署署長，而程家平將於今年1月16日屆齡退休，1月15日將是他在氣象署工作的最後一天，最快1月16日將舉辦交接典禮。據了解，新任氣象署長可能由現任2位副署長馮欽賜、呂國臣其中一位接任，待交通部同意、行政院核可後，就會公布新人事異動。

氣象局前局長鄭明典2023年7月退休後，由程家平代理局長，並於改制後擔任首任氣象署署長，迄今已有1年半的時間。針對下任署長人選，程家平表示，現任2位副署長都非常優秀，且擁有不同特質，均推薦給交通部。

由於人選還要等交通部長陳世凱確定、報行政院後才能確定，程家平強調，下任署長不一定會從氣象署內晉用，畢竟氣象署長為事務官，而有事務官資格的人選很多，「但相信部長會考量氣象業務的特殊性」；至於這波異動，氣象署是否有機會增加員額？程家平說，不是不可以，過去曾爭取過，但得到的答案是「暫緩」。

鄭明典擔任局長3年期間，都沒有颱風登陸，反觀程家平似乎有「颱風體質」，在2023年甫上任，就遭遇海葵、小犬颱風登陸，2024年則遇到4個颱風發警報，不僅終結台灣連續4年沒有颱風的紀錄，更創下「颱風警報一發布就登陸」的紀錄。

程家平任內面臨許多挑戰，不僅去年4月3日面臨花蓮規模7.2大地震外，凱米、山陀兒、康芮等3個颱風接連登陸台灣，而這3個颱風造成全台各地嚴重程度不一的災情，天兔颱風則是登陸前就減弱成熱帶氣旋，但也以熱帶氣旋的型態登陸台灣，讓不少民眾苦笑「去年額外的假期，都是颱風帶來的颱風假」。

對此，程家平僅笑說，「努力把自己的事做好、把預報做好」；而近年因極端氣候，導致預報愈來愈困難，氣象署也屢遭批評不準確，媒體詢問是否會覺得委屈，程家平則說「不會委屈」，因為預報是非常嚴謹的科學程序，能預報到怎樣的狀態、有多少不確定性，氣象署都會在預報全部呈現出來，但因有些複雜，外界可能不太理解，因此會需要多做溝通，而這種「不確定性的溝通」對於防災上的掌握就很重要。

程家平坦言，氣象署面對颱風和地震，靠的是專業團隊的運作，但真正的挑戰來自「開創」。他直言，過去國家對氣象產業的生態體系、制度與人才推動有限，這是需要長時間才能完成的事，並非1、2年內可完成，至少要3至5年，氣象署已擬定氣象產業政策並依此推動政策，盼未來見到成效。

讓台灣的氣象服務不僅僅停留在預警，更要擴展至各產業的應用，是程家平任內重要的任務和里程碑。程家平說，他任內有2個新任務，一個是推動氣候服務，另一個是促進產業發展，這兩件事一體兩面。氣候服務可讓氣象資訊被理解和有效應用，否則預報得再準，沒人懂也不會用，等於浪費力氣白報了，所以要讓這些資訊在科學所及精確預報下，能讓各領域有效運用，這件事情很重要。

至於退休後有何規畫，是否會像鄭明典一樣經營個人粉絲專頁分享氣象資訊。程家平笑說，他是「宅男型」性格，退休後不會在網路上談論氣象，但他會繼續努力推動國家氣象展業發展，未來可能會在國家研究機構擔任顧問。

根據中央氣象署官網介紹，馮欽賜最高學歷為國立台灣大學大氣科學研究所博士，曾擔任氣象預報中心副主任、氣象資訊中心副主任、氣象資訊中心簡任技正、氣象科技研究中心科長。

呂國臣最高學歷為國立台灣大學大氣科學研究所博士，曾擔任氣象預報中心主任、氣象預報中心副主任、氣象預報中心簡任技正、氣象預報中心課長。

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