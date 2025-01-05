揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。柯建銘嗆周一一定提告。徐巧芯4日深夜反擊，她所言皆經查證，「更有部分涉及個資因此並未公開之證據，不怕人告，可以睡得很香，不勞柯總召擔心。」

柯建銘表示，他已經提出善意的警告，仍持續惡意抹黑攻擊，周一他必提告，勢必一定一罪一罰，「不只人身安全問題也是國安問題。」

針對柯建銘反擊，徐巧芯表示，柯建銘的回應仍像是處在垃圾時間，洋洋灑灑十點卻牛頭不對馬嘴，跟她臉書談論的事刻意錯開，不提她所談論的重點在於，「中資企業發律師函指控柯、彭二人後，2024年8月彭姓隨扈突然生出兩千多萬還款」的新事證。

徐巧芯提到，反倒是柯建銘年紀大了喜歡講古，讓人得到新的資訊，原來彭姓員警在1996年就熟識。如此更明瞭了，彭姓員警現在並非初次擔任柯建銘隨扈，算起來也是老臣了吧。

徐巧芯表示，彭姓隨扈現職為何，屬於釐清該中國投資欠款案關鍵議題，她均以公文詢問警政署，並已檢附便簽於臉書文中提供大眾參考。至於柯總召指12月23日，她調彭姓隨扈出入資訊屬不實訊息，「可能老人家年邁記錯人，說不定是別人在弄你，總之與我無關。」

徐巧芯強調，「我所言皆經過查證，更有部分涉及個資因此並未公開之證據，不怕人告，可以睡得很香，不勞柯總召擔心。」

徐巧芯又說，「反倒是柯總召隨扈身為公務員卻疑似財產來源不明一事，我也將向檢方告發，屆時也必定請檢察官務必傳喚關鍵人柯建銘。若按照柯文哲案的模式，至少得被要求辭官、繳交上億交保金，加上電子腳鐐，然後再押回去數個月，才算合理吧？」 國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，柯建銘嗆一定提告。徐巧芯回擊，說不怕人告，她有查證之外，「有部分涉及個資因此並未公開之證據」。圖／聯合報資料照片

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