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賴政府創憲政紀錄 不滿7個月 政院再提覆議

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院會二日通過針對憲法訴訟法提出移請立法院覆議，為憲政史上行政院第十五次提出覆議案。距離行政院於去年六月為國會改革法案提出覆議差四天就滿七個月時間；相較於過去在馬政府任內，行政院曾在相隔七個月又十一天分別為了「會計法」及「地政士法」提出覆議，此次賴政府再創憲政紀錄。

過去十四次覆議案，其中有七次覆議成功、四次失敗、二次時局混亂未處理，另有一次是行政院撤回。前總統陳水扁執政時期，在朝小野大的情勢下，曾在閣揆游錫堃、張俊雄任內四次提出覆議案，但僅有財劃法覆議成功。

馬政府上任後，二○一三年六月立法院修訂「會計法第九九之一條」將行政首長特別費除罪化範圍，擴及民代及大專院校教職員支用政府補助研究經費的報支、核銷。

不過因條文漏字誤差，由行政院提出覆議成功，撤銷原條文；隔年一月立法院通過「地政士法第五一條之一」修法，放寬對地政士不實登錄之處罰規定，行政院認為將損及實價登錄政策，提出覆議，在多數國民黨立委支持下表決通過推翻原案。此兩項覆議案政院提出的時間相差七個月又十一天。

成功 行政院 覆議案

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