選罷法、財劃法何時送出立院？政院稱恐過年處理 藍嗆不必威脅

立法院去年十二月廿三日讀通過「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」等修正案，針對憲訴法之覆議，已於二日提出，會於第二會期休會前處理完畢。選罷法、財劃法等修正案未送達行政院，政院稱倘於農曆年前最後一個工作日送達，不排除於過年期間加開院會處理。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，黨團已做好沙盤推演，公務員、議事人員也需過年，不必恐嚇威脅。

行政院卓榮泰昨在南投受訪說，他從上月廿日就一直掛念，但「選罷法」與「財劃法」看不到下文，國會如認為有問題不合理，從此不送出「我也覺得歡迎」；如是用算計方式，想在年假送出，這是對公務員極大不尊重，「我絕對反對」，請國會深思。

王鴻薇說，行政院不需「假好心」，國民黨不是笨蛋。國民黨團已研究過，假使過年期間需要加開臨時會，有做沙盤推演，但應不至於發生如行政院所說「過年期間加開院會」，議事人員、公務員也該放假過好年。

王鴻薇表示，過年後看時間程序。針對選罷法、財劃法，黨團內部會做些研擬，釐清些疑點，釐清後再將法案送出，一定會給行政院足夠時間作業。

另一方面，卓榮泰亦會在憲訴法覆議案投票表決前，擇日赴立法院說明提出覆議理由。民進黨立院黨團副幹事長李坤城說，卓榮泰到立院說明，會把憲訴法當初倉促通過，對人民權益的侵害跟影響在哪，講得更清楚，呼籲國民黨不要再扣住選罷法跟財劃法，「我們是按照憲政程序在走，他們一直在走違憲的道路。」

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