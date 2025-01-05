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軍公教加薪3％未入帳 人事總處：預算通過回溯發放
民進黨立委林楚茵質疑，軍公教加薪百分之三尚未入帳，是因藍白政爭卡住總預算所造成。人事總處對此解釋，加薪百分之三須待總預算審議通過後就會回溯發放，不過軍公教年終獎金不屬於新增預算，仍可如期在一月十七日發放入帳。
林楚茵在臉書表示，收到軍公教人員反映尚未收到原定提高的百分之三加薪入帳，經與行政院人事總處確認才知道，原來百分之三加薪須等到中央政府總預算案三讀後才會補發，林楚茵對此質疑是藍白政爭卡住總預算所造成。
人事總處官員對此解釋，總預算案尚在立法院審議中，因此軍公教加薪部分，需等待審議通過之後，再依照行政程序處理回溯發放，整體影響人數約七三萬人，期待總預算能盡速順利完成審議。
不過官員也解釋，軍公教人員年終獎金因為不是新增預算，而是依一一三年十二月的在職月薪一點五倍發放，與調薪無關，因此不會受到總預算案的審查進度影響，仍可在一月十七日如期發放。軍職人員則由國防部另訂發給日期，依網路不會相差太久時間。
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