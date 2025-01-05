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溝通化解誤會 藍委與韓國瑜「頻率對上了」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
立法院長韓國瑜走新一代「公道伯」路線，但也引發藍委不滿；韓國瑜近期與藍委溝通後化解誤會，讓藍委在處理憲訴法、財劃法、選罷法時覺得與韓國瑜的頻率對上了。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜走新一代「公道伯」路線，但也引發藍委不滿；韓國瑜近期與藍委溝通後化解誤會，讓藍委在處理憲訴法、財劃法、選罷法時覺得與韓國瑜的頻率對上了。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜走新一代「公道伯」路線，但也引發藍委不滿，韓國瑜甚至被質疑是國民黨要闖關法案時的絆腳石。不過，據了解，韓國瑜近期與藍委溝通後化解誤會，讓藍委在處理憲訴法、財劃法、選罷法時覺得與韓國瑜的頻率對上了。

韓國瑜依照國民黨召委要求暫緩送出財劃法、選罷法，讓民進黨立法院黨團矛頭對準韓國瑜，還揚言七日立法院程序委員會上再度提案，要求改選立法院長。

陳玉珍表示，韓國瑜擔任立法院長以來，一直不偏不倚扮演好中立角色，民進黨團提案改選院長根本只是要羞辱韓國瑜，如果民進黨一直當家鬧事、帶頭作亂，國民黨團也不會一直容忍，一樣可在立法院提起罷免賴清德總統反制。

韓國瑜、副院長江啟臣本屆上任後，聘請有立院活字典之稱的立法院秘書長周萬來輔佐。韓國瑜上任以來堅持走議事中立路線，還一度被認為「公道伯太公道」，與藍營爆發磨合問題，例如陳玉珍曾在黨團內部群組稱，希望立法院長辦公室幕僚加入群組，了解黨團運作。

而立法院近期進入法案大清倉，協商順序攸關法案能否在本會期闖關，韓國瑜一度均把國營事業預算、總預算等排在前面，引發藍營內部焦慮，且立法院上月十三日院會，國民黨團一度想闖關選罷法，但韓國瑜沒處理，引發藍營立委不滿。

不過，據了解，韓國瑜當天院會沒處理選罷法，是因為朝野協商那天暫時不處理，非胳臂向外彎，韓國瑜與藍委溝通後化解誤會。

近期立法院過關三大法，並讓國民黨召委暫緩送出財劃法、選罷法，韓國瑜與國民黨團頻率對上，也讓藍委放下心中大石。

國民黨 立法院 韓國瑜

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