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棄保潛逃罪修法政院尋共識 法界質疑嚇阻效果

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院司法法制委員會周一將排審攸關「棄保潛逃罪」的刑法第一六一條修正草案，不過行政部門方面至今仍未提出政院版修法草案。行政院方面表示，針對刑法妨害司法公正罪章修正草案，雖然已開過十一次審查會議，不過尚有不同意見仍需整合，仍要請法務部持續凝聚各界共識。

行政院人士表示，有關法務部研擬刑法妨害司法公正罪章修正草案，增訂棄保潛逃、司法關說、妨害作證、訴訟資料目的外使用等罪，行政院刻正審查中，不過由於尚有不同意見仍需整合，政院將積極推動修法，並請法務部持續凝聚各界共識，落實司改國是會議結論，增加人民對司法的信賴。

相關法界人士指出，行政院對於「棄保潛逃罪」的要件明確性、立法必要性等方面有相當多討論，但對於合理性、可行性和有效性都尚未達成共識。例如究竟該放在訴訟的哪個階段？他舉例，如果當事人在訴訟過程中棄保潛逃，最後被判決無罪，是否該視棄保為有罪？另外，訂定棄保潛逃罪究竟能否達到嚇阻逃亡的效果？如果當事人被求處重刑，是否會忌憚罪責相對較輕的棄保罪而不逃？

法界人士說，棄保潛逃罪是保全訴訟程序的一種手段，不過並非國際間普遍的立法；他坦言，司改國是會議雖然認為「棄保潛逃罪」有必要，不過一旦進入專業具體化檢視後，會發現仍未必有足夠面向的討論，因此尚須再凝聚共識。

司法改革國是會議於二○一七年五月四日會議結論，針對如何有效打擊犯罪，會中決議為確保國家司法權正確行使，發現事實真相，應研議相關妨害司法公正罪，檢討湮滅刑事證據罪及偽證罪，增訂違背依法所發保全權利命令罪與棄保潛逃罪，並增訂干擾證人及報復檢舉人與證人罪，及增訂妨害刑事調查及執行罪，以杜絕濫用權勢、關說斡旋等妨害執法行為。

司法改革 法務部 行政院

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