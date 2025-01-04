徐巧芯揭藉隨扈投資大陸 柯建銘6日提告：勢必一罪一罰
國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，民進黨立院黨團總召柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據，轟柯是真正的中共同路人。柯建銘稍早回擊，他已經提出善意的警告，仍持續惡意抹黑攻擊，周一他必提告，勢必一定一罪一罰，「不只人身安全問題也是國安問題。」
柯建銘稍早在臉書發文表示，徐巧芯在去年12月23號，向警政署調用他的隨扈彭員所有資料，還有出入相關資訊，警政署以涉及個資不提供。
柯建銘說，去年12月3日徐巧芯也發函要求警政署提供有關於去年8月23日媒體引用的網路傳言，並未訪問本人，「是屬中共認知作戰之假訊息，抹黑我及隨扈彭員涉及詐欺案，要求警政署提供彭員詳細單位及年月份，擔任隨扈的時間（出勤）資料」。他強調，當時已對該媒體提出「鄭重聲明」。
柯建銘進一步說明，彭員只有在1996反核四運動時短暫擔任他隨扈，因為他用憲法57條第三項把核四廢掉，運動結束後隨即歸建，1997年前總統李登輝把憲法57條凍結，徹底弱化立法院。故2013年時彭員早已不是他的隨扈，那是17年前的往事，現在還在抹黑他的媒體及徐巧芯等人全部上鉤，「頭殼不會發麻嗎？還睡得著覺嗎？」
柯建銘表示，2015年因總統立委大選，警察局再派遣彭員擔任隨扈至今，這是所有的時序，搞懂了嗎？柯說，這些人以不實訊息抹黑，甚至到今天還在抹黑，「惡質至極，法院見！走著瞧！都被我釣魚了，愚蠢至極！」
柯建銘預計於周一提告，表示他已經提出善意的警告，仍持續惡意抹黑攻擊，「勢必一定一罪一罰，你們就自己算算刑期吧！！周一必提告，法院見，不只人身安全問題也是國安問題。」
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