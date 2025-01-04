遭疑媒體預算激增 主計總處：公務需求、絕無浪費公帑

有關國民黨立委黃健豪指出主計總處媒宣費暴增，對此，行政院主計總處澄清，2025年適逢每5年一次的農業普查以及人力資源調查，為增加民眾對於調查的瞭解與合作，故需製作普查宣導影片，亟需納入此二部分的宣傳及短片製作預算，讓民眾知悉相關普查調查管道及內容，也有助於農業普查以及人力資源調查的普及性與正確性，絕無浪費公帑的情事。

黃健豪指出，除了大家都點名的農業部、內政部等單位外，主計總處的媒體宣傳費，竟從2萬暴增至352萬，反倒是應該要推動淨零排碳，環境部的資源循環署，媒體宣傳費大倒退，直接少了100萬。

對此情形，主計總處表示，2025年適逢每5年一次的農業普查，為增加民眾對於調查的瞭解與合作，故需製作普查宣導影片，預算經費為250萬元；至有關人力資源調查部分，適逢每5年重製宣傳短片之際，復因未來調查方式新增網路填報管道，此一新增的統計調查，涉及數位轉型工作項目，重要性尤勝以往，故亦須透過宣傳短片的方式，讓民眾瞭解相關調查方式，預算經費為100萬元。

主計總處說，2025年度預算編列，雖與過去年度預算編列狀況有所差異，但因上述理由，亟需納入此二部分的宣傳及短片製作預算，讓民眾知悉相關普查調查管道及內容，也有助於農業普查以及人力資源調查的普及性與正確性，絕無浪費公帑的情事。

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