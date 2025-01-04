藍委批宣傳費大增 主計總處：因5年1次農業普查
媒體報導，國民黨立委黃健豪批評行政院主計總處媒體宣傳費用增加，從去年度新台幣2萬元增為今年度的352萬元。主計總處解釋，主因是今年適逢每5年1次的農業普查，故需製作普查宣導影片，另外也得製作人力資源調查宣傳短片。
中時報導指出，黃健豪批評，主計總處的媒體宣傳費，從2萬元增加至352萬，有浪費公帑之嫌。
主計總處回覆記者時表示，今年適逢每5年1次的農業普查，為增加民眾對於調查的了解與合作，故需製作普查宣導影片，預算經費為250萬元。另外，人力資源調查部分，也適逢每5年重製宣傳短片的時刻，加上未來調查方式新增網路填報管道，此一新增的統計調查，涉及數位轉型工作項目，重要性尤勝以往，故須透過宣傳短片讓民眾了解調查方式，預算經費為100萬元。
主計總處指出，今年度預算編列，雖與過去年度預算編列狀況有所差異，但讓民眾知悉相關普查調查管道及內容，也有助於農業普查以及人力資源調查的普及性與正確性，絕無浪費公帑情事。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言