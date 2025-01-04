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揭得標廠商涉綁標抄襲遭駁 王鴻薇：請原民台公開回應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇日前踢爆，原民會高達1.2億元的採購案涉嫌抄襲，標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，如今標案已遭廢標，全案疑點重重。圖／國民黨立委王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇日前踢爆，原民會高達1.2億元的採購案涉嫌抄襲，標案評審正是民進黨立委蘇巧慧的先生龍男．以撒克．凡亞思，如今標案已遭廢標，全案疑點重重。圖／國民黨立委王鴻薇辦公室

國民黨立委王鴻薇今晚表示，針對日前她揭露原民台「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」涉嫌重複採購、綁標，得標廠商沃土影像製作公司與導演喇外‧達賴六點聲明，她發出聲明，並請原民台公開回應。

王鴻薇日前揭露原民台採購案，得標廠商涉綁標、抄襲。沃土影像製作公司與喇外‧達賴，共同發出聲明駁斥。

針對沃土影像製作公司與喇外‧達賴的聲明，王鴻薇說，「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」標案，得標廠商沃土影像製作公司與導演喇外‧達賴，竟使用原民台已取得之著作權之「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，內容多處重複之劇本投標，且兩案皆有原民台副執行長何明輝簽字，其次財團法人原住民族文化事業基金會廢標理由表示「維護公共利益及公平合理」為考量，證實此案確實有公平性問題，這都是她具體指出證據及相關資料。

王鴻薇表示，「得標廠商如果認為自己受到不合理，應立即向原民台提出訴訟，保障自己的權益，這是你們的權力，我絕對尊重與支持，但很遺憾，沃土與喇外‧達賴六點聲明並未針對這些資料提出證據與解釋。」

王鴻薇指出，沃土與導演喇外‧達賴六點聲明中，不否認其劇本有重複，更承認「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案重新創作，但主張故事架構有大幅度調整，也另有大量內容是全新素材，但以她舉證資料來看，其重複之處難認儘有部分素材，為求嚴謹，她會要求原民台下週將兩劇本，送由有專業鑑定能力之高等學術機構，如財團法人中華工商研究院，加以認定，並要求向沃土影像製作公司與導演喇外‧達賴，提出著作權相關損害賠償請求及提起刑事告訴，決不寬貸。

王鴻薇說，沃土與導演喇外‧達賴六點聲明中，竟稱自己改編自己劇本，並拿來與其他廠商競爭投標相當合理，真的完全不知道自己有問題，其實109年劇本即以該導演籌備數年此題材，擁有獨家畫面與相關田野調查資料為由，洽請該導演進行劇本開發，得標廠商也是喇外‧達賴兒子所經營之公司，已經是量身訂做之標案。結果113 年調查案件中，沃土公司之故事大綱，還是以喇外‧達賴的故事進行故事改編，這樣當然有形成不公平競爭之虞，對其他廠商哪裡公平?這是得了便宜還賣乖嗎？

王鴻薇強調，根據沃土與導演喇外‧達賴六點聲明，承認有兩家廠商同分再抽籤的情事，但就她所知，按評選須知，「對序位合計值相同之廠商，再行辦理綜合評選，非依採購要點第 9 點第 2 項規定，以廠商專業及執行能力評選項目之得分合計值較高者評定之」，原民台抽籤得標者，是否違反採購要點之規定，也會正式要求原民台公開回應。

王鴻薇

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