立院未送選罷法、財劃法 卓榮泰歡迎「從此不送出」

針對立院三法修法爭議，行政院卓榮泰說，他從上月20日就一直掛念，但「選罷法」與「財劃法」看不到下文，國會如認為有問題不合理，從此不送出「我也覺得歡迎」，如果是用算計方式，想在年假才送出，這是對公務員極大不尊重，「我絕對反對」請國會深思。

立法院在衝突中三讀通過「憲法訴訟法」、「選罷法」、「財劃法」，其中「憲法訴訟法」修正案已於24日送至行政院，在法定時程內提覆議，並陳請總統核可，等待立法院的議程安排，選罷法、財劃法還沒有下文。

卓榮泰說，財劃法一旦送出，會基於憲政權利、秩序與程序依法救濟，新法案如果施行，中央在國防、醫療、社福、教育、科技與公共建設預算都會嚴重排擠。對全國人民、中央及地方政府都非常不適宜。「不能只想把錢分出去而不談責任，更不能只談錢不談事權」，這是財劃法修法最大問題。

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