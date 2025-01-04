揭柯建銘藉隨扈投資大陸 徐巧芯：中共同路人在民進黨

民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據，轟柯是真正的中共同路人。

徐巧芯說，「柯建銘為什麼要緊張到胡言亂語？說要罷免全台灣的藍營區域立委，指稱說我調閱他隨扈的資料，會傷害他的人身安全？其實他只是怕自己被發現，原來他才是真正的『中共同路人』。」

徐巧芯提到，日前上報揭露了柯建銘透過自己的隨扈投資大陸，欠款不還，被律師發函要求返還款項（民國113年8月5日），他雖然否認，但身體倒是很誠實，還真的有人趕快去還錢了。

徐巧芯還說，她向警政署調閱投資大陸「新源控股」之欠款人「彭智青」的資料，旨在了解是否我國警務人員有無投資、欠款中資之情事，結果柯建銘跳出來說那是他的隨扈，還說她還威脅到他的人身安全。

徐巧芯表示，她只好掀牌，她掌握的證據包括，彭智青投資中資的事實。民國102年（2013年）1月29日透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶，225萬港幣，並寫上「返中國開公司用」等語。

徐巧芯說，在柯建銘、彭智青兩人被發函要求還款後（該律師發函表示投資是柯建銘與彭智青共同所為），雙邊真的開始協議還款。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資2500萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在民國113年（2024）8月27日，按照協議還款，本票如圖所示。

徐巧芯表示，根據調查，彭智青此人從104年9月開始擔任柯建銘的隨扈至今，現職不過是「新竹市警察局少年警察隊小隊長」。這樣的身份，有財力違法投資中資企業，且在20天內湊出2500萬還款？是否擔任對方的人頭負責接洽投資中資事宜，難道不該查？

徐巧芯還說，柯建銘現在跳出來哭喊她調閱他的隨扈資歷，不是此地無銀三百兩嗎？她的公文明確針對公務，欲了解媒體報導是否屬實，追查公務員是否有違法投資中資。柯建銘大概知道自己要被爆，才搶先扭曲成她要威脅他的人身自由，更以此為由要罷免所有國民黨立委，實在好笑。

徐巧芯質問，「是不是覺得罷免我們，你們幹的醜事，投資中資、欠錢不還、公然說謊，就不會被拆穿了？告訴你，門都沒有！總之，調閱這份資料，並不會威脅到柯總召的人身安全，但會暴露出其集團投資中資、欠款不還的醜態，讓全台灣知道原來『中共同路人』是民進黨黨團總召柯建銘。」 民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。圖為徐巧芯辦公室調閱資料簡便箋。圖／取自徐巧芯臉書 民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。圖為證據一。圖／取自徐巧芯臉書 民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。圖為徐巧芯公布出來的銀行支票。圖／取自徐巧芯臉書 民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。圖為證據二。圖／取自徐巧芯臉書 民進黨立院黨團總召柯建銘今日揚言大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，且掌握相關證據。圖為徐巧芯公布出來的匯款紀錄。圖／取自徐巧芯臉書

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