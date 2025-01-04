諷柯建銘掀大罷免像慈禧 國民黨：賴清德淪大權旁落光緒帝

民進黨立院黨團總召柯建銘今宣布展開「雙罷」，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對區域藍委展開罷免。國民黨表示，柯建銘代理宣布大罷免時代，賴清德總統淪光緒帝，柯建銘為無能無德無品的「慈禧總召」。

國民黨表示，柯建銘舉行記者會，不惜宣布要提出「雙罷」，除日前提出罷免韓國瑜，還揚言要罷免國民黨41區域立委，甚至在記者會上自吹自擂，柯堅定聲稱「現在不是老柯的垃圾時間，而是老柯最成熟、有戰力跟理性的時間」。

國民黨表示，這種行徑近乎反智的發言，只能簡單一句話回應：「阿柯總召不就好棒棒，夢裡什麼都有」。從本屆立法院以來，柯建銘既無法說服國人自己的主張，又只會無能狂怒，身為民進黨團總召一直體現出民進黨無能、無德、無品的一面。

國民黨說明，柯建銘的無能。民進黨由於論述不贏就蠻橫霸占議場，投票輸了就崩潰，更可悲的是柯建銘身為黨團總召竟多次投票被抓到未出面投票，戰又不戰，降又不降，可說是老年淒涼。

國民黨進一步說，柯建銘的無德。民進黨由於不堪失敗，柯建銘也由於永遠沒人聽得他在說什麼，結果民進黨竟只好率全球之先力挺南韓戒嚴，進行精神上的自我安慰，變成國際笑話，慘被南韓網友諷刺為蟾蜍。

國民黨提到，柯建銘的無品。當國民黨為了財劃法、選罷法、憲訴法等福國利民三法通過，遵循國會規定，排隊將近60多個小時，結果無能布局的柯建銘，再次使出破壞國會窗戶，破壞打破3扇窗戶、用三秒膠封死6道門，猶如「8+9」的暴力犯罪，雖讓世界看到台灣，但可笑的是仍舊失敗收場。

國民黨表示，一個政黨發動大規模罷免本應是黨主席的決策，當賴清德已經聲稱要與韓國瑜喝「和解咖啡」，但柯建銘卻越俎代庖，竟要代表民進黨發動大罷免，等於於把「和解咖啡」倒在賴清德頭上，當家卻愛鬧事，不曉得柯建銘有沒有問過賴清德？

國民黨諷刺，此舉讓賴清德尷尬淪為大權旁落的光緒帝，柯建銘則成為那個無能、無德、無品的「慈禧總召」，這讓全民都不禁想問柯建銘這麼爛，民進黨主席賴清德真的都知道嗎？

國民黨指出，事實證明柯建銘掀起的大罷免，心中自己並沒有人民，只有一黨之私，甚至一己之私，否則怎麼會有如此自戀之人，會在宣布大罷免時代時，談的不是人民的智慧，而是堅稱自己「最成熟、有戰力跟理性」，所謂的大罷免已經淪為柯建銘的挽回尊嚴之戰。

國民黨表示，當柯建銘引詩「夕陽無限好、只是近黃昏」，表達個人的自戀，國民黨也不禁獻上「親朋無一字，老病有孤舟」，「親朋不忍心勸你下台是保護你的玻璃心，但你的孤舟上已只剩自己，沒有人民。」

國民黨呼籲賴清德，當家不鬧事，管管柯建銘，若要為了柯建銘廉價的尊嚴而掀起大罷免的戰鬥，只要民進黨敢提，國民黨會一起發動正面迎戰，大家共襄盛舉，國民黨從不畏戰，也不懼戰。

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