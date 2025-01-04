快訊

柯文哲剛拜完就再度被押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

旅客注意！桃園機場宣布「禁用1款行李箱」 勸不聽將報警處理

開年首檔星巴克「買一送一」！只有一天、買大杯就行

國土計畫法延緩實施 陳冠廷：確保更好立法品質

中央社／ 嘉義縣4日電

民進黨籍立委陳冠廷今天參加阿里山冬季高山茶競賽頒獎活動說，國土計畫法延期6年施行，有更多的時間來磋商，確保更好的立法品質，請嘉義山區農民、住民放心。

阿里山鄉農會今天舉辦2024阿里山冬季高海拔優良茶競賽頒獎，烏龍組特等獎由黃加棟獲得，金萱組特等獎為蘇冠杰；陳冠廷與嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、番路鄉長蕭博勝、縣議員武清山及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人出席頒獎。

陳冠廷接受媒體聯訪表示，民眾害怕國土計畫法實施後影響在山區種茶或居住的權益，也有人站在保育的角度提出建議，有這6年的緩衝期進行磋商，可確保更好的立法品質，保障民眾權益。

翁章梁也支持國土法延後施行，認為還要充分與民眾溝通取得共識，不宜匆促上路，造成民怨及恐慌。並指出，國土計畫立意良善，查其目標是為兼顧發展與永續，均衡現在與未來需求的原則下，更有序引導未來的空間發展。

國土計畫法原預定2025年4月30日上路，不過朝野立委都提案修法要求展延。立法院會去年12月31日三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。

國土計畫法 阿里山 陳冠廷

延伸閱讀

影／阿里山百歲耆老過生日 分享能跑能跳的養生秘訣

高虹安案高院停審將釋憲 綠委：凸顯憲法法庭不應癱瘓

財劃法修正案通過 嘉義縣長翁章梁表態盼增員額

賴清德行程遭洩…總統府維安洩密連環爆 綠委點名國安局負責

相關新聞

棄保潛逃入罪化等不到政院版 羅智強：助林秉文逃亡

立法院司法及法制委員會下周一審查棄保潛逃「入罪化」的刑法修正草案，此案也是2017年司改會是會議列為修法重點，但行政院版...

不只梁文傑和林秉文去過88會館 卓榮泰、鄭文燦都留足跡

陸委會副主委梁文傑遭爆和被通緝「百億賭王」林秉文在88會館同框飲酒的影片，引發爭議。其實過去88會館就爆出警界高層與檢察...

賴清德本命區淪廢土天堂 藍委：環境部態度消極

台南市刑警大隊昨宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，國民黨立委李彥秀今日表示，賴清德總統的「本命區」成不法業者的...

料綠營公投綁罷免 藍高層：備反制公投議題催罷免不同意票

面對國會朝小野大，民進黨除針對憲訴法、財劃法和選罷法等修正案提覆議之餘，也可能搭配大罷免藍委，將前述三法訴諸直接民意發動...

卓揆為覆議案再戰立院 藍委嗆：耽誤時間 誰在擋總預算？

立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」，行政院長卓榮泰表示，已在法定期限內由行政院提出復議，並經總統核可，目前待立...

柯建銘嗆大罷免藍委 許宇甄：不怕跟民進黨大鱷魚搏鬥

民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨立委許宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。