國土計畫法延緩實施 陳冠廷：確保更好立法品質
民進黨籍立委陳冠廷今天參加阿里山冬季高山茶競賽頒獎活動說，國土計畫法延期6年施行，有更多的時間來磋商，確保更好的立法品質，請嘉義山區農民、住民放心。
阿里山鄉農會今天舉辦2024阿里山冬季高海拔優良茶競賽頒獎，烏龍組特等獎由黃加棟獲得，金萱組特等獎為蘇冠杰；陳冠廷與嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳、番路鄉長蕭博勝、縣議員武清山及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人出席頒獎。
陳冠廷接受媒體聯訪表示，民眾害怕國土計畫法實施後影響在山區種茶或居住的權益，也有人站在保育的角度提出建議，有這6年的緩衝期進行磋商，可確保更好的立法品質，保障民眾權益。
翁章梁也支持國土法延後施行，認為還要充分與民眾溝通取得共識，不宜匆促上路，造成民怨及恐慌。並指出，國土計畫立意良善，查其目標是為兼顧發展與永續，均衡現在與未來需求的原則下，更有序引導未來的空間發展。
國土計畫法原預定2025年4月30日上路，不過朝野立委都提案修法要求展延。立法院會去年12月31日三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。
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