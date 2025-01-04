賴清德本命區淪廢土天堂 藍委：環境部態度消極
台南市刑警大隊昨宣布偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，國民黨立委李彥秀今日表示，賴清德總統的「本命區」成不法業者的犯罪天堂，而環境部消極態度更讓人瞠目結舌。
李彥秀說，光電弊案及廢棄物氾濫不僅是台南人的切膚之痛，更是台灣人民的切心之恥。台南警方偵破橫跨台南、高雄龐大環保組織犯罪集團，將營建廢棄物載運至安南、七股、善化等區魚塭及太陽光電場基地等地隨意傾倒掩埋，嚴重汙染土地，涉案人數高達91人，破壞至少300多公頃土地，相當於420個足球場，不僅規模創下史上最大，清理費用粗估就要超過2億元。
李彥秀指出，台南不僅是賴清德本命區，賴總統更曾經以台南文學家葉石濤的作品，稱「台南是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方」。結果缺乏環評的光電廠，成為公權力與環保的禁區，不法業者濫倒回填，囂張行徑幾乎成為無政府狀態，更讓賴清德口中的「美麗家園」，成為不法業者的犯罪天堂，再生能源的美好願景，成為汙染環境的「失樂園」。
李彥秀表示，環境部消極態度更讓人瞠目結舌，環境部長彭啓明日前赴雲林查看沿海、山區被北部不肖業者傾倒營建廢棄物狀況時表示，內政部與環境部已建立合作平台，並承諾今年一定會提出更精進的作為。今天才是1月4日，環境遭到濫倒破壞已經到了「無政府狀態」，在賴清德本命區太歲頭上動土，環境部居然還能「急事緩辦」，提出精進計畫還要一整年的時間，請問這就是行政院長卓榮泰所說的「行動創新AI內閣」嗎？過去8年是無政府嗎？問問Chat GPT，寫出來的計畫恐怕都比政府部門寫的要好。
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