卓揆為覆議案再戰立院 藍委嗆：耽誤時間 誰在擋總預算？

立法院去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」，行政院長卓榮泰表示，已在法定期限內由行政院提出復議，並經總統核可，目前待立法院安排議程。在野立委批民進黨覆議報告時間愈充足，總預算審查時間愈壓縮，「現在誰在擋預算審查？」綠委則說，卓揆到立院說明，將會越辯越明。

民進黨立院黨團副幹事長李坤城表示，憲法訴訟法送出來，行政院提覆議是其權利，立法院黨團也可提釋憲，這也是他們的權利，國民黨當然也可不同意，大家都是在憲政程序規範下，其實不用再特別去抹黑或扭曲，刻意說有何政治動機。

李坤城認為，接下來卓榮泰到立院說明，也會把憲法訴訟法當初倉促通過，對人民權益的侵害跟影響在哪，講得更清楚，這本就是憲政機關該負責、且合理去做的事情，同時也要呼籲國民黨不要再扣住選罷法跟財劃法，要趕快送出去，千萬不要機關算盡，「我們是按照憲政程序在走，他們一直在走違憲的道路。」

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，這是民進黨一廂情願，是要時間充足、愈辯愈明什麼？不管怎樣，民進黨都會提覆議。她只想問，民進黨到底在不在乎預算，覆議報告時間愈充足，總預算審查時間愈被壓縮，民進黨成天喊「審預算，不要擋預算」，現在誰在擋預算審查。

王鴻薇表示，目前所剩時間不多，憲訴法、財劃法、選罷法的覆議案還要給那麼多時間，民進黨根本不在乎預算過不過。

國民黨立委羅智強說，行政院何謂窒礙難行？這跟行政執行無關，憲訴法涉及司法。從國際憲政慣例，乃至我國釋憲採高門檻，都沒有窒礙難行，若真的怕憲法法庭癱瘓，就請賴清德總統好好跟在野黨商量，只要再補足兩名大法官，就達到十人評議門檻。羅說，民進黨是仗恃綠意大法官，把國會法律推翻，是另種癱瘓國會 是民進黨的翻桌心態。

「想也知道不會過。」民眾黨立委張啓楷除了預測憲訴法覆議結果，也說民進黨政府現在要做的，是請賴清德重新提名專業和獨立的大法官人選，送到立法院審查及行使同意權，這才是解決問題之道。 立法院日前三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片

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